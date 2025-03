Maupal: ulični umetnik, ki mu je papež Frančišek spremenil življenje

Vrečka za infuzijo, napolnjena z rdečimi srčki, s katerimi se po cevki hrani oziroma zdravi naš svet. Gre za zadnje delo uličnega umetnika Maupala, ki ga je navdihnil papež Frančišek v zadnjem mesecu, preživetem v bolnišnici.

Vatican News

Mauro Pallotta s psevdonimom Maupal je italijanski ulični umetnik, ki je zaslovel z murali, povezanimi zlasti s papežem Frančiškom, ki so se na začetku njegovega pontifikata začeli pojavljali v okolici Vatikana. Čez nekaj časa je dobil uradno papeževo pooblastilo, da javno upodablja sporočila svetega očeta.

Zadnje njegovo delo prikazuje infuzijo našega planeta, namesto infuzijske tekočine pa po cevki tečejo srčki, kajti »naš svet potrebuje ljubezen«. Maupal ga je slikal med pogovorom z Antoniem Spadarom na »Katedri sprejemanja«, dogodku, ki od 26. do 28. marca poteka v kraju Sacrofano blizu Rima.

S papežem se je moje življenje izboljšalo

»S papežem Frančiškom se je moje življenje popolnoma spremenilo. Šlo je po popolnoma drugačni poti, kot sem jo hodil do takrat. Prav tako moram povedati, da se je moje življenje zelo izboljšalo. Spremenili so se tudi vsi moji cilji, moje misli so se usmerile v smeri, ki so mi do takrat bile neznane. Bilo je nekako tako, kot da bi začel drugo življenje,« je dejal Maupal.

Sprejetost je »temeljna za vse oblike umetnosti in življenja«. »Pogosto in zelo rad ustvarjam grafične oksimorone, ki ironično nadgrajujejo določene teme, ob katerih se človek vedno nasmehne, in v tem najdem svojo obliko sprejetosti,« je pojasnil.

Papežev glas v današnjem svetu zelo pomemben

P. Antonio Spadaro, podtajnik Dikasterija za kulturo in vzgojo, se je navezal na 38-dnevno zdravljenje papeža Frančiška v bolnišnici: »V teh dneh smo spoznali, da je v kompleksnih razmerah v svetu, kjer je svetovni red postavljen na glavo in kjer se konflikti nikoli ne končajo, papežev glas edini moralni glas, ki ima v tem trenutku globalni vpliv. Čutili smo potrebo, da je ponovno prisoten med nami, da slišimo njegov glas, da je njegova prisotnost bolj vidna. Kajti svet živi v zelo težki situaciji, iz katere se bo rešil le z zavzemanjem vseh. Če ni zavzemanja za mir, bodo še naprej prevladovali vojni vzorci in stvari se bodo reševale samo z vojno, a na ta način iz takšnih razmer ne bomo rešili. Konflikti, ki jih živimo, nimajo nobene perspektive za dejansko prihodnost, vsak ima svoje interese in jih hoče uresničevati, vendar pa na koncu s tem ne bo mogoče ustvariti prihodnosti, v kateri bi lahko živeli.«