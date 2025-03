PAPEŽ

Mali bolniki iz bolnišnice Bambino Gesù: Dragi papež, beri knjige, igraj playstation

Prisrčne spodbude in nasveti, kako preživeti čas v bolnišnici, papežu Frančišku namenjajo otroci iz pediatrične bolnišnice Bambino Gesù. Mali bolniki, ki zagotovo dobro vedo, kaj pomeni biti bolan in se zdraviti v bolnišničnem okolju, kljub vsemu ohranjajo odprto srce in s pristno dobrohotnostjo papežu zagotavljajo svojo molitev, mu želijo hitro okrevanje ter mu dajo kakšen koristen nasvet, da bi mu bilo njegovo bivanje v bolnišnici lažje.

Vatican News »Dragi papež, svetujem ti, da bereš veliko knjig,« predlaga svetemu očetu Eugenio. Alex pa mu namigne: »Dragi papež, svetujem ti, da si priskrbiš playstation.« Nasvetov, spodbud in predlogov, ki jih otroci namenjajo papežu, je veliko in spremljajo jih prisrčne otroške risbe. Giulia mu predlaga, naj se pride zdravit kar v njihovo bolnišnico, saj se iz Bambino Gesù lepo vidi kupola bazilike svetega Petra. »Dragi Frančišek, pridi se zdravit v našo bolnišnico. Glej, kako lep je razgled! Tam je tudi tvoja hiša,« mu piše in nariše odprto okno, skozi katero papež lahko vidi smejoče sonce in vatikansko baziliko. Otroci svetemu oče ne namenjajo le nasvetov, ampak tudi sporočila z željami za čim hitrejše okrevanje. Nicovo risbo spremljajo besede: »Moja molitev zate.« Alessandro in njegova mama Olga zagotavljata: »Dragi papež Frančišek, moliva zate, da bi bilo tvoje bivanje v bolnišnici lažje.« Giulia, Eugenio, Evelina, Aldo, Amelia, Sofia, Alex in Nicole pa svetemu očetu posvetijo celo pesem: »Papež se v bolnišnici nahaja,

nas pa zato žalost navdaja.

Vsak med nami misli nanj,

saj ubožec je bolan.

Z ljubeznijo mu kličemo:

Pogum, Frančišek, mi zate molimo!«