Kateheza: Marija in Jožef najdeta Jezusa v templju

Sveti sedež je tudi tokrat objavil katehezo, namenjeno za splošno avdienco, 5. marca 2025. Papež se še vedno zdravi v bolnišnici in zato so običajne splošne avdience v Vatikanu odpovedane, tako kot vsi ostali papeški dogodki. Cikel katehez, ki ga je sveti oče začel 18. decembra lani, je povezan z jubilejem in ima naslov “Jezus Kristus, naše upanje“. Prvi del je govoril o Jezusovem otroštvu, ki se je sklenil z današnjo katehezo o Jezusu, ki ga Marija in Jožef najdeta v templju v Jeruzalemu.

Svetopisemski odlomek: Lk 2,46.48-50

Po treh dneh se je dogodilo, da sta ga našla v templju, kjer je sedel med učitelji, jih poslušal in spraševal. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala.« Dejal jima je: »Kako, da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besede, ki jima jo je rekel.

Kateheza: Cikel katehez »Jubilej 2025. Jezus Kristus, naše upanje.«

Jezusa najdejo v templju. »Otrok, zakaj si nama tako storil?«

Dragi bratje in sestre, dober dan! V tej zadnji katehezi, posvečeni Jezusovemu otroštvu, bomo izhajali iz prizora, ko je Jezus pri dvanajstih letih ostal v templju, ne da bi povedal staršema, ki sta ga zaskrbljeno iskala in ga po treh dneh našla. Ta zgodba nam predstavi zelo zanimiv pogovor med Marijo in Jezusom, ki nam pomaga razmisliti o poti Jezusove matere, ki zagotovo ni bila lahka. Dejansko je Marija opravila duhovno pot, na kateri je napredovala v razumevanju skrivnosti svojega Sina.

Oglejmo si različne dele tega potovanja. Na začetku nosečnosti Marija obišče Elizabeto in ostane pri njej tri mesece, vse do rojstva malega Janeza. Nato, ko je že v devetem mesecu, se zaradi popisa prebivalstva z Jožefom odpravi v Betlehem, kjer rodi Jezusa. Po štiridesetih dneh se odpravita v Jeruzalem, da bi darovala otroka, nato pa se vsako leto podajo na romanje v tempelj. Ko pa je bil Jezus še dojenček, sta se za dlje časa zatekla v Egipt, da bi ga zaščitila pred Herodom, in šele po kraljevi smrti sta se ponovno naselila v Nazaretu. Ko Jezus odrase in začne svojo službo, je Marija navzoča in ima osrednjo vlogo na svatbi v Kani. Nato ga spremlja »na daljavo«, vse do njegovega zadnjega potovanja v Jeruzalem, do njegovega trpljenja in smrti. Po vstajenju Marija ostane v Jeruzalemu kot mati učencev in podpira njihovo vero, ko čakajo na izlitje Svetega Duha.

Na tej poti je Devica romarka upanja, v določenem smislu postane »hči svojega Sina«, njegova prva učenka. Marija je Jezusa, ki je upanje človeštva, prinesla na svet: hranila ga je, ga vzgajala, mu sledila in se pustila oblikovati Božji besedi. Kot je zapisal Benedikt XVI., Marija »je v Božji besedi zares doma. Govori in misli z Božjo besedo [...]. Tako je tudi vidno, da so njene misli v harmoniji z Božjimi mislimi, da je njeno hotenje v soglasju z Božjo voljo. Ker je v dno srca prežeta z Božjo besedo, je mogla postati mati učlovečene Besede« (okrožnica Bog je ljubezen, 41). To edinstveno občestvo z Božjo besedo pa ji ne prihrani naporov zahtevnega »vajeništva«.

Izkušnja izgube dvanajstletnega Jezusa med vsakoletnim romanjem v Jeruzalem Marijo tako prestraši, da spregovori tudi v Jožefovem imenu: »Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala« (Lk 2,48). Marija in Jožef sta izkusila bolečino staršev, ki izgubijo otroka: oba sta mislila, da je Jezus v karavani s sorodniki, a ker ga že cel dan nista videla, ga začneta iskati in se vračati po poti nazaj. V templju odkrijeta, da je ta, ki je bil v njunih očeh še pred kratkim otrok, ki ga je treba varovati, nenadoma odrasel in je zdaj sposoben sodelovati v razpravah o svetih spisih in se postaviti po robu učiteljem Postave.

Jezus na materino grajanje odgovori z neposredno preprostostjo: »Kako, da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« (Lk 2,49). Marija in Jožef ne razumeta, da skrivnost Boga, ki je postal otrok, presega njuno inteligenco. Starša hočeta tega najdragocenejšega otroka zaščititi pod krili svoje ljubezni; Jezus pa želi živeti svojo poklicanost kot Sin Očeta, ki mu služi in živi potopljen v njegovo Besedo.

Lukovo pripovedovanje o Jezusovem otroštvu se tako zaključi z Marijinimi zadnjimi besedami, ki spomnijo na Jožefovo očetovstvo do Jezusa, in z Jezusovimi prvimi besedami, s katerimi potrdi, da to očetovstvo izhaja iz očetovstva njegovega nebeškega Očeta, ki ga priznava kot nesporen primat.

Dragi bratje in sestre, tako kot Marija in Jožef, ki sta polna upanja, se tudi mi podajmo po sledeh Gospoda, ki se ne pusti omejiti z našimi okvirji, ampak se pušča najti v odgovoru ljubezni na nežno božansko očetovstvo, v odgovoru ljubezni, ki je življenje otrok.