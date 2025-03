Gospa z rumenimi vrtnicami in molitvijo za papeža Frančiška

Carmela je 78-letna gospa iz Kalabrije. V času hospitalizacije papeža Frančiška je skoraj vsak dan prišla s šopkom cvetja pred bolnišnico Gemelli, ki ga je prinesla prav za svetega očeta. Papež Frančišek jo je včeraj, ko smo ga po šestih tednih zdravljenja ponovno videli in slišali, opazil med množico, zbrano pred Gemellijem, in jo prav posebej pozdravil.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

»Rože uporabljam kot terapijo,« je pozneje za vatikanske medije povedala Carmela, ki cvetje pogosto prinaša za bolnike, z njimi pa tudi molitve za njihovo ozdravitev. V zadnjih tednih pa je zlasti molila za svetega očeta. Povedala je, da je bila prepričana v njegovo ozdravitev, imela je zaupanje v Gospoda in ni se bala za papeževo življenje.

Papeževe besede »Vidim gospo z rumenimi rožami« so Carmelo, ki v Rimu živi zadnjih šest let, presenetile. »Ne vem, kaj naj rečem. Hvala, hvala, hvala. Hvala Gospodu in svetemu očetu. Nisem si mislila, da sem tako vidna,« je dejala s solzami v očeh, saj kaj takega ni pričakovala. »Sveti oče bi nam moral podeliti blagoslov, a namesto tega je videl moj šopek vrtnic. Želim mu hitro okrevanje in da se vrne med nas.«

(ANSA)

Papež Frančišek je Carmelo zagotovo že opazil na kateri od številnih sredinih splošnih avdienc, ki se jih je pogosto udeleževala in prav tako vedno prinesla cvetje. Rože so nanjo neke vrste terapija, ki jih povezuje z molitvami za vse bolnike. Odkar se je sveti oče začel zdraviti za pljučnico, 14. februarja, je Carmela s cvetjem prišla pred bolnišnico Gemelli vsaj dvanajst krat.

Prvič je cvetje prinesla v pediatrično bolnišnico Bambino Gesù. Kot se spominja, se je tam zdravila trimesečna deklica, ki je čakala na težko operacijo. Njeno teto je spoznala v cerkvi Božjega usmiljenja, ki se nahaja v neposredni bližini Trga svetega Petra. Operacija je bila uspešno opravljena in Carmela je v zahvalo prinesla rože. In tako je začela prinašati šopke, ki jim vedno doda še kartico s sporočilom in prošnjo za blagoslov. Zadnji mesec, so bile zlasti za papeža. Carmela z zaupanjem spodbuja, naj še naprej z molitvijo spremljamo svetega očeta. »Kakor dojenčica iz bolnišnice Bambino Gesù, ki je ozdravela, tako bo ozdravel tudi on, zagotovo,« je še dejala Carmela.

Šopek rumenih vrtnic – po pozdravu ga je vzel eden od žandarjev – je papež Frančišek izročil kardinalu Rolandasu Makrickasu, nadduhovniku papeške bazilike Marije Velike, pred katero se je ustavil med povratkom v Vatikan. Carmelin šopek sedaj krasi oltar Marije, Rešiteljica rimskega ljudstva (Salus Populi Romani).