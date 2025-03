Dobrodošel doma, papež Frančišek!

Sveti oče je po 38 dneh zapustil bolnišnico Gemelli.

Andrea Tornielli

Od 14. februarja, ko je papež Frančišek zapustil Vatikan in bil sprejet v bolnišnico Gemelli, je minilo osemintrideset dni. Zahtevni tedni za 88-letnega bolnika z obojestransko pljučnico: zdravniški bilteni niso skrivali resnosti položaja, kriz, ki jih je doživljal, in kompleksnosti klinične slike. Toda dneve, ki so minevali, je predvsem spremljala poplava molitev za njegovo zdravje: osebne molitve, molitve skupnosti, rožni venec, evharistična obhajanja. Za Frančiška niso molili le katoličani, ne le kristjani. Za papeža so molili tudi ženske in moški drugih veroizpovedi. Dobre misli in dobre želje so mu pošiljali tudi številni ljudje, ki niso verniki. In prav vsemu ljudstvu v molitvi je bil namenjen današnji kratek pozdrav.

Z rimskim škofom smo preživeli te dolge dni trpljenja, čakali smo, molili, bili smo ganjeni, ko je Frančišek 6. marca želel, da bi njegov šibki glas dosegel vse, da bi se zahvalil vernikom v molitvi na Trgu svetega Petra in vsem, ki so se jim po sveta pridružili. Potolažilo nas je, ko smo ga v nedeljo, 16. marca, zvečer prvič spet videli, čeprav na fotografiji, posnetega od zadaj, ko je molil po končani maši v mali kapelici v desetem nadstropju Gemellija.

Po veliki zaskrbljenosti, a tudi po velikem zaupanju in izročanju načrtu Njega, ki nam vsak trenutek daje življenje in nas lahko vsak trenutek pokliče k sebi, smo ga danes spet videli. Na dan njegove vrnitve v Vatikan smo ponovno prejeli njegov blagoslov. Iz bolniške sobe nas je Frančišek v teh tednih opominjal, da je življenje vredno živeti v vsakem trenutku in da nam je prav tako lahko vsak trenutek vzeto. Spomnil nas je, da lahko trpljenje in šibkost postaneta priložnost za evangeljsko pričevanje, za oznanjevanje Boga, ki postane človek in trpi z nami, medtem ko sprejme, da bo pribit na križ.

Zahvaljujemo se mu, ker nam je povedal, da se mu je iz bolniške sobe vojna zdela še bolj nesmiselna; ker nam je povedal, da moramo zemljo razorožiti, ne pa da jo ponovno oborožujemo, ko napolnjujemo nove arzenale smrti; ker je molil in daroval svoje trpljenje za mir, ki je danes tako ogrožen.

Dobrodošel doma, sveti oče!