Bum pisem za papeža: v Italiji vsak dan do 150 kg več pošte

Papež prejema veliko pisem in otroških risb (ANSA)

Odkar je bil papež Frančišek 14. februarja 2025 sprejet v bolnišnico Gemelli, se je izrazito povečala količina pošte zanj. Vendar pa morajo sporočila, ki prihajajo z vsega sveta, prepotovati dolgo pot, preden dosežejo naslovnika.

Vatican News

Običajno sveti oče vsak teden prejme več sto pisem z vsega sveta, odkar je v bolnišnici Gemelli, pa ima pošta v Italiji bistveno več dela: vsak dan namreč pride tudi do 150 kg več pošte kot običajno.

Potovanje pošte za papeža

Pot, ki jo prepotujejo pisma, katerim so pogosto priložene otroške risbe, je dolga. Najprej jih dostavijo v sortirni center v Fiumicinu v bližini Rima, kjer vso pošto, naslovljeno na Sveti sedež, varnostno pregledajo, zabeležijo in stehtajo. Nato se pošta za papeža ustavi v distribucijskem centru na severnem področju italijanske prestolnice, ki vključuje tudi območje bolnišnice Gemelli. Tukaj pošto dodatno razvrstijo in razporedijo v zabojnike, namenjene tako imenovanim »velikim strankam«, vključno z bolnišnico, v kateri je trenutno sveti oče.

Otipljiv izraz naklonjenosti

Kot je dejal vodja distribucijskega centra Andrea Di Tommaso, je »ganljivo videti pisma z vsega sveta, naslovljena na svetega očeta«. Po njegovih besedah gre za »lepo znamenje naklonjenosti in soudeležbe«.