Župljani iz Gaze papežu poslali video sporočilo: »Ves svet moli za vas«

Župnik župnije Svete Družine v Gazi, p. Gabriel Romanelli, je z začetku tedna skupaj z verniki svetemu očetu poslal kratko video sporočilo, v katerem so mu izrazili svojo bližino in molitev. Kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža, jih je papež v ponedeljek zvečer poklical ter se jim zahvalil.

Na video posnetku je p. Romanelli skupaj z redovnicami, otroki in drugimi župljani, ki so prišli k sveti maši pred oltarjem župnijske cerkve. »Tukaj je zelo, zelo mrzlo, vendar pa vam želimo izraziti svojo hvaležnost, bližino in molitev. Ves svet moli za vas in vam je zelo hvaležen; vsi si želimo, da ozdravite,« je dejal župnik v Gazi, eden izmed starejših župljanov pa je dodal: »Najlepša hvala, želimo vam dobro okrevanje, ves čas molimo za vas.«

Sveti oče je vse od začetka vojne vsak dan ob 19. uri telefoniral župniku in kaplanu v Gazi, da bi vsem, ki so se zatekli v tamkajšnjo župnijo Svete Družine izkazal svojo bližino, se pozanimal, kako so, kakšne so razmere, kaj so jedli, se pošalil z otroki in jih blagoslovil, včasih celo v arabščini.

Tudi v prvih dneh po sprejemu v bolnišnico Gemelli je papež poklical v Gazo, zatem pa zaradi poslabšanja to ni bilo več mogoče. Po tem, ko se je v ponedeljek, 24. februarja, njegovo stanje »rahlo izboljšalo«, je zvečer ponovno telefoniral župniku, da bi se zahvalil za prejeto video sporočilo.