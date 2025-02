Noč s sobote na nedeljo, 23. februarja 2025, je bila mirna. Papež je počival

Noč s sobote na nedeljo, 23. februarja 2025, je bila mirna in papež je počival. (ANSA)

V sporočilu Tiskovnega urada Svetega sedeža preko družbenega omrežja glede noči s sobote na nedeljo je rečeno, da je noč minila mirno in da je sveti oče počival. V nadaljevanju pa objavljamo sporočilo novinarjem v soboto, 22. februarja 2025, zvečer.

Sporočilo novinarjem v soboto, 22. februarja 2025, zvečer: Stanje svetega očeta je še naprej kritično, zato, kot so pojasnili včeraj, papež ni izven življenjske nevarnosti. Danes zjutraj je papež Frančišek imel dolgotrajno astmatično dihalno krizo, ki je zahtevala tudi uporabo kisika z visokim pretokom. Današnje krvne preiskave so pokazale tudi trombocitopenijo, povezano z anemijo, zaradi česar je bila potrebna transfuzija krvi. Sveti oče je še naprej buden in je dan preživel v naslanjaču, čeprav je trpel bolj kot včeraj. Zaenkrat je prognoza zaupna.