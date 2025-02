VIDEO Papež Frančišek sprejel slovaškega predsednika vlade Roberta Fica

Papež Frančišek je v petek, 14. februarja 2025, sprejel v avdienco predsednika vlade Republike Slovaške gospoda Roberta Fica. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s slovaškim predsednikom vlade je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Pri papežu se je slovaški predsednik vlade zadržal okoli 30 minut.

P. Ivan Herceg DJ - Vatikan

Izmenjava darov

Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Robert Fico izmenjala darove. Sveti oče je slovaškemu predsedniku vlade daroval umetniško delo skulpture v terakoti »Ljubezen in nežnost«. Nadalje mu je podaril letošnjo poslanico za svetovni dan miru in knjigo Preganjani zaradi resnice. Ukrajinski grkokatoličani znotraj železne zavese.

Slovaški predsednik vlade je papežu podaril bronasto delo s podobo svetih Cirila in Metoda, bronasto ploščo z napisom v slovaščini, da je papež Hadrijan sprejel iz rok sv. Cirila in Metoda slovanske knjige, jih blagoslovil in položil na oltar v cerkvi sv. Marije Velike ter sliko na lesu slovaškega umetnika z upodobitvijo angela varuha.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes je sveti oče Frančišek sprejel v avdienco njegovo ekscelenco gospoda Roberta Fica, predsednika vlade Slovaške republike, ki se je srečal tudi z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu gospoda monsinjorja Mirosława Wachowskega, podtajnika za odnose z državami.

V prisrčnih pogovorih na državnem tajništvu je bilo ponovljeno obojestransko priznanje za trdne dvostranske odnose in skupno prizadevanje glede socialne kohezije. V tem kontekstu je bila posebna pozornost namenjena vprašanju antropologije ter vprašanjem družine in vzgoje.

Poglobili so tudi poznavanje mednarodnega konteksta, pri čemer so se osredotočili na vztrajno nestabilnost v Ukrajini in obete za mir, pa tudi na krhko premirje v Izraelu in Palestini ter na resno humanitarno krizo v Gazi.