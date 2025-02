Verniki po vsem svetu združeni v molitvi za papeža

Molitve in dobre želje za hitro okrevanje papeža Frančiška prihajajo z vsega sveta. K molitvi vabijo in jo zagotavljajo škofovske konference, patriarhi, predstavniki drugih krščanskih skupnosti in tudi politiki ter seveda verniki. Molitev za zdravje svetega očeta se dviga h Gospodu tudi v Sloveniji.

Vatican News

Slovenski škofje vernike vabijo, naj vsi skupaj pomnožijo molitev za papeža, ki v teh težkih trenutkih potrebuje našo bližino: »Zaradi njegovega zdravstvenega stanja smo zaskrbljeni verniki in ljudje dobre volje po vsem svetu. Vsa leta svojega pontifikata nas papež Frančišek spodbuja, naj molimo zanj, v teh težkih trenutkih pa še posebej potrebuje našo bližino. Škofje prosimo vernike, da vsi skupaj pomnožimo molitev za papeža, da bi se mu zdravje izboljšalo.«

Italijanska škofovska konferenca poziva vse cerkvene skupnosti, naj svetega očeta »v tem trenutku trpljenja podpirajo z molitvijo« in tako okrepijo svojo bližino. Prav tako izročajo Gospodu zdravnike in zdravstveno osebje.

Vikar rimske škofije kardinal Baldassare Reina je izpostavil, da verniki v Rimu z veliko bližine in zaupanja spremljajo zdravstveno stanje svojega škofa. Vse skupnosti je povabil, naj uro pred večerno sveto mašo namenijo tihemu čaščenju Najsvetejšega ter molijo za papeževo zdravje. »Kot velika družina prosimo, naj Gospod pokloni našemu škofu potrebno moč v tem težkem trenutku,« je dejal kardinal Reina.

Latinski patriarh kardinal Pierbattista Pizzaballa je vernike škofije v Jeruzalemu povabil, naj se »povežejo v veri kot ena sama družina« ter enoglasno usmerijo k Vsemogočnemu Bogu svoje molitve za zdravje papeža Frančiška. »Ko se sooča z zdravstvenimi težavami, ga izročamo v ljubečo Gospodovo skrb ter prosimo za moč, zdravje in hitro okrevanje. Kot duhovna družina smo poklicani, da stopimo skupaj, združeni v molitvi in prošnji, ter prosimo Gospoda, zdravnika telesa in duše, naj svetemu očetu podeli zdravje in moč, da bo lahko še naprej z modrostjo, ponižnostjo in ljubeznijo vodil Cerkev.«

Sporočilo bližine je papežu poslal ekumenski patriarh Bartolomej I., ki mu želi »hitro in popolno okrevanje«, da bi lahko z Božjo pomočjo opravljal svoje »svete in pomembne dolžnosti«. Osebno molitev zagotavlja libanonski antiohijski maronitski patriarh, kardinal Béchara Boutros Pierre Raï, da bi Gospod pomagal svetemu očetu in mu podaril zdravje.

Molitve za papeža Frančiška prihajajo z vseh celin. Škofje Afrike in Madagaskarja spremljajo novice o papeževem zdravju ter zagotavljajo gorečo molitev, solidarnost in duhovno bližino vseh vernikov krajevnih Cerkva v Afriki. Z molitvijo spremlja svetega očeta tudi njegova domovina Argentina. Nadškof Buenos Airesa Jorge Ignacio García Cuerva vztrajno poziva k molitvi argentinske vernike, da bi na ta način izrazili svojo ljubezen do papeža Frančiška. Boga prosijo, naj mu da moč in zdravje ter ga podpira pri njegovem poslanstvu.

Iz Kanade prihajajo molitve za »popolno okrevanje svetega očeta, ki še naprej pogumno in velikodušno vodi Cerkev«. Škof William McGrattan je kot predsednik Kanadske konference katoliških škofov vse vernike povabil k molitvi, da bi mu »Gospod po Marijini priprošnji, podelil novih moči, zdravja in energije v njegovi poklicanosti, ko služi Cerkvi kot Petrov naslednik in Kristusov namestnik na zemlji«.

Vodstvo Brazilske škofovske konference pripravlja poseben dan molitve za zdravje svetega očeta, za kar se že sicer moli med svetimi mašami s prošnjo: »Gospod Bog, tvoj služabnik papež Frančišek je za nas postal pričevalec Kristusovega trpljenja.«

Molitev za papeževo zdravje v osebnem imenu in v imenu anglikanskih vernikov zagotavlja anglikanski nadškof v Yorku Stephen Cottrell: »Še naprej molimo, da bi svetega očeta v teh dneh podpiralo upanje evangelija ter bi spoznal ljubezen in ozdravljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.«