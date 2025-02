V bolnišnici Gemelli in na Trgu sv. Petra vsak dan molitev za papeža Frančiška

V polikliniki Gemelli, kjer se zdravi papež Frančišek, je v kapeli Janeza Pavla II. v ponedeljek, 24. februarja 2025, ob 12. uri potekala adoracija, zatem pa evharistično bogoslužje, kjer so verniki posebej molili za zdravje svetega očeta. Popoldan so se z istim namenom mnogi pred bolnišnico zbrali k molitvi rožnega venca, ob 21. uri pa je rožni venec potekal tudi na Trgu svetega Petra. Omenjene pobude molitve bodo potekale ves čas papeževega bivanja v bolnišnici.

Vatican News

Adoracija in sveta maša v kapeli

Lahko bi rekli, da je neutrudno povabilo svetega očeta, naj molimo zanj, v preteklih dneh zaživelo na poseben način. Njegovo bivanje v polikliniki Gemelli od 14. februarja je povezalo izredno veliko število ljudi po vsem svetu. 24. februarja je evharistično adoracijo vodil bolnišnični kaplan, sveto mašo pa msgr. Claudio Giuliodori, generalni cerkveni asistent Katoliške univerze Srca Jezusovega in Italijanske katoliške akcije. V torek je maševal p. Massimo Fusarelli, generalni minister frančiškanov, ki zaključuje zdravljenje v isti polikliniki, v sredo pa bo evharistijo daroval vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina. Msgr. Giuliodori je med homilijo poudaril, da je pri soočanju z boleznijo zatekanje k molitvi nujno potrebno. Zaželel je, naj Gospod svetemu očetu »podeli moč, zdravnikom pa vso potrebno kompetentnost«, da bo papež lahko kmalu in v polnosti nadaljeval svoje poslanstvo.

Rožni venec na trgu pred bolnišnico

Pri molitvi rožnega venca ob kipu sv. Janeza Pavla II. pred polikliniko Gemelli, kamor v teh dneh mnogi prinašajo sveče, cvetje, voščilnice in risbe, se je ob 16.30 zbrala večja skupina ljudi: študenti, družine, redovnice, duhovniki ter mnogi drugi.

Rožni venec na Trgu svetega Petra

Še večja in še bolj raznolika množica z vsega sveta pa se je pri molitvi za papeža zbrala v ponedeljek ob 21. uri na Trgu sv. Petra. Vodil jo je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, prisotni pa so bili tudi kardinali, škofje in člani rimske kurije.

Kardinal Parolin: intenzivna molitev za svetega očeta

Kardinal Parolin je zbrano množico nagovoril z naslednjimi besedami: »V Apostolskih delih piše, da je Cerkev intenzivno molila, ko je bil Peter v ječi. Krščansko ljudstvo že dva tisoč let moli za papeža, ki je v nevarnosti ali bolan. Tudi v teh dneh, ko je sveti oče v bolnišnici Gemelli, zanj h Gospodu intenzivno molijo posamezni verniki in krščanske skupnosti po vsem svetu. Od danes dalje se jim želimo pridružiti tudi mi, javno, v njegovem domu, z molitvijo svetega rožnega venca. Izročamo ga mogočni priprošnji Marije, ki jo kličemo z imenom zdravje bolnikov. Ona, ki je naša skrbna Mati, naj ga podpira v tem času bolezni in preizkušnje ter mu pomaga, da čim prej okreva,« je dejal vatikanski državni tajnik.

Danes ob 21. uri bo molitev rožnega venca na Trgu svetega Petra vodil kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo.