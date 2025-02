Sveti oče: Združiti moči in postati glasniki upanja

Sveti oče je sprejel v avdienco delegacijo organizatorjev svetovnega dneva molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. »Trgovina s človeškimi telesi, spolno izkoriščanje, prisilno delo so sramotni in pomenijo zelo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic,« je poudaril.

Sveti oče se je zbranim – srečanje je zaradi papeževega bronhitisa potekalo v Domu svete Marte – zahvalil za vsakodnevno prizadevanje za odpravo trgovine z ljudmi, zlasti pa izpostavi mednarodno mrežo Talitha Kum. Zahvalo a je namenil predvsem mladim in jih imenoval »ambasadorji boja proti trgovini z ljudmi, ki ustvarjalno in energično iščejo in najdejo nove načine za osveščanje in informiranje« o tem pojavu.

Pretrgati verige in postati glasniki upanja

Dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi vsako leto poteka na godovni dan svete Jožefine Bakhite, sudanske redovnice iz 19. stoletja, ki je bila »žrtev te strašne družbene nadloge«.

»Njena zgodba nam daje moč, saj nam kaže, kako je kljub krivici in trpljenju, ki ju je bila deležna, z Gospodovo milostjo mogoče pretrgati verige, ponovno postati svoboden in postati glasnik upanja za druge, ki so v težavah.«

Kriminal, ki se okorišča na račun najranljivejših

Gre za globalni pojav, ki zahteva na milijone žrtev in se ne ustavi pred ničemer. »Vedno najde nove načine, kako se vtihotapiti v naše družbe na vseh zemljepisnih širinah. Pred to dramo ne moremo ostati ravnodušni in moramo tako kot vi združiti svoje moči in glasove ter vse pozvati k odgovornosti za boj proti tej obliki kriminala, ki se okorišča na račun najranljivejših.«

Po papeževih besedah, ne moremo sprejeti, da je toliko bratov in sester izkoriščanih na tako nizkoten način. »Trgovina s človeškimi telesi, spolno izkoriščanje, tudi majhnih otrok, prisilno delo so sramotna stvar in zelo huda kršitev temeljnih človekovih pravic.«

Združiti moči in v središče postaviti žrtve

Sveti oče je spodbudil vse organizacije, ki so del mreže Talitha Kum, in tudi posameznike, ki ji pripadajo, naj »še naprej združujejo moči in v središče postavljajo žrtve in preživele, poslušajo njihove zgodbe, skrbijo za ranjene in krepijo njihov glas«. »To pomeni biti ambasadorji upanja.« Papeževa želja je bila, da bi v tem jubileju mnogi ljudje sledili njihovemu zgledu.