Sveti oče: V vsaki osebi prepoznati edinstveno dostojanstvo

Sveti oče je 8. februarja 2025 sprejel v avdienco člane izvršnega odbora drugega mednarodnega kongresa bratovščin in ljudskih pobožnosti, ki je potekal lani v španski Sevilli. Spodbudil jih je k prizadevanju, da bi v vsaki osebi prepoznali edinstveno dostojanstvo, ki ji pripada.

Papež izrazi veselje nad srečanjem, saj so v Rim prišli kot romarji v jubilejnem letu, da bi se Bogu zahvalili za mednarodni kongres bratovščin in ljudskih pobožnosti, ki je potekal od 4. do 8. decembra 2024 v Sevilli na jugu Španije. Spomni na svoje sporočilo, ki jim ga je poslal ob tisti priložnosti in v katerem jih je spodbudil, naj dogodek živijo kot slavilno molitev, ki spremlja njihovo zemeljsko življenje kot romanje k Bogu in bratom. Povabil jih je tudi, naj so »priče prekipevajoče ljubezni, tako da se bodo zdeli “nori”, nori od ljubezni«.

»Kako dobro bi bilo, če bi se ob koncu tega dogodka prvi odmev slišal predvsem v družinah. Če bi se sliši kot oglušujoča tišina molitve, ki vodi vse do solza, ker prihaja iz srca; bodisi pred podobo zavetnika vaše bratovščine, ki jo imate v vaših domovih, bodisi pred tabernakljem vaše župnije ali svetišča, bodisi ob postelji bolnika ali v družbi ostarelih.«

Papež izpostavi dom za brezdomce, ki je »eden od odmevov kongresa« in »sad skrite karitativne ljubezni«. »Naj se pri tem vašem delu vedno sliši utrip ljubečega srca. Potrudite se, da bodo družba in ljudje, ki bodo v tem domu sprejeti s spoštovanjem, naklonjenostjo in skrbjo, lahko ponovno prepoznali edinstveno dostojanstvo, ki pripada vsaki osebi.«