Sveti oče: Sodobnemu človeku prinašati resnico evangelija

Teološka fakulteta Triveneto letos praznuje 20. obletnico ustanovitve. Sveti oče akademsko skupnost spodbuja h krščanskemu pričevanju in k pogumnemu sprejemanju novih izzivov, da bi lahko sodobnemu človeku na učinkovit način prinašali resnico evangelija.

Vatican News

Papež Frančišek se s sporočilom obrača na dekana Maurizia Girolamija ter se pridružuje »skupni zahvali Gospodu za vse dobro, ki je bilo storjeno v teh letih, zlasti za mlade generacije« na območju Triveneta.

»Spodbujam vso akademsko skupnost, naj vztrajno sodeluje pri poslanstvu Cerkve in širi Kristusovo sporočilo v svetu, pri tem pa je zvesta pristnemu izročilu in odprta za branje znamenj časov. Gre za pogumno sprejemanje novih izzivov, da bi lahko sodobnemu človeku na učinkovit način prinašali resnico evangelija. Da bi ta cilj lahko dosegli, je vaša fakulteta poklicana biti vedno bolj kraj formacije tudi s krščanskim pričevanjem vsakega posameznika in ne le s študijem in poglabljanjem teologije.«

Sveti oče opogumlja profesorje in formatorje, da bi znali zlasti mladim pomagati uresničiti sami sebe na podlagi »resnice, dobrote in lepote, ki izvirajo iz Boga«. Ob koncu sporočila se zahvali za pomembno vzgojno-izobraževalno poslanstvo, ki so ga opravljali v teh letih, ter vse izroči zaščiti Marije, ki je Sedež modrosti.