Sveti oče romarjem iz nordijskih držav: Pričujte o spravi in živite dialog

Papež se je v ponedeljek, 3. februarja 2025, v dvorani Pavla VI. srečal z okoli 1200 verniki iz Švedske, Norveške, Danske, Finske in Islandije, ki so se udeležili romanja v Rim v organizaciji Škofovske konference nordijskih držav. Spodbudil jih je, naj po povratku domov sodelujejo z drugimi kristjani, gojijo medverski dialog ter naj bodo še naprej svetilniki sprejemanja in bratske solidarnosti za migrante. Mlade romarje pa je spomnil na zgled Karla Acutisa.

Vatican News

Papež je na začetku svojega nagovora zbranim zaželel, da bi se s pomočjo izkušnje »skupne hoje kot bratje in sestre v Kristusu«, ki jo predstavlja romanje, njihova srca okrepila v veri, upanju in ljubezni, saj so to tri bistvene značilnosti krščanskega življenja; trije načini, na katere nas Sveti Duh vodi po naši romarski poti (prim. Kateheza, 24. april 2024).

»Kot dobro veste, je geslo tega jubileja "Romarji upanja". Zato molim, da bi se v teh dneh vaše upanje okrepilo. Zagotovo se že zavedate znamenj upanja, ki so prisotna v državah, iz katerih prihajate, saj Cerkev v vaših deželah, čeprav je majhna, raste. Vsemogočnemu Bogu se lahko zahvalimo, ker semena vere, ki so jih tam posejale in zalivale generacije pastirjev in vztrajnih ljudi, prinašajo sadove. To nas tudi ne sme presenetiti, saj je Gospod vedno zvest svojim obljubam!

Prav tako molim, da bi se medtem ko boste obiskovali različne svete kraje v večnem mestu, posebej grobova svetih Petra in Pavla, okrepila in poglobila vaša vera v Jezusa Kristusa ter vaše zavedanje, da pripadate Njemu in drug drugemu v občestvu Cerkve. Tako se boste lahko z umom in srcem, ki sta bolj usklajena s Kristusovo preobražajočo milostjo, vrnili v svoje dežele polni veselega navdušenja, da bi podelili velik dar, ki ste ga prejeli, saj smo bili, kot pravi sveti Pavel, ustvarjeni v Kristusu za dobra dela (prim. Ef 2,8-10)«.

Sveti oče je ob tem spomnil, da ni večjega »dela« kot je to, da drugim posredujemo evangeljsko sporočilo zveličanja, zlasti tistim, ki se nahajajo na obrobju. »Pomislimo na primer na tiste, ki so sami ali izolirani na periferijah vaših skupnosti in na najbolj oddaljenih področjih. Ta naloga je zaupana vsakemu izmed vas, ne glede na starost, življenjski stan ali sposobnosti. Tudi tisti med vami, ki so ostareli, bolni ali na kakršen koli način v težavah, imajo plemenito poklicanost, da pričujejo o sočutni in nežni Očetovi ljubezni.

Ko se boste vrnili domov, se torej spomnite, da se romanje ne konča, ampak preusmeri svoj cilj na vsakodnevno pot učenčevstva ter na povabilo k vztrajanju pri nalogi evangelizacije. V zvezi s tem bi rad spodbudil vaše živahne katoliške skupnosti k sodelovanju z drugimi krščanskimi brati; v teh težkih časih, zaznamovanih z vojnami v Evropi in po svetu, naša človeška družina zelo potrebuje enotno pričevanje o spravi, ozdravljenju in miru, ki lahko pridejo samo od Boga.

Prav tako ste v svojih večkulturnih okoljih poklicani k dialogu in sodelovanju s predstavniki drugih verstev, med katerimi je veliko migrantov, ki ste jih tako dobro sprejeli v svoje družbe. Spominjam se, da sem to sam videl med svojim obiskom na Švedskem leta 2016. Še naprej bodite svetilniki sprejemanja in bratske solidarnosti.«

Ob koncu srečanja pa je papež Frančišek nekaj besed namenil še mladim romarjem ter spomnil na kanonizacijo blaženega Karla Acutisa, ki bo potekala 27. aprila letos. »Ta mladi svetnik našega časa in za naš čas vam in vsem nam kaže, da je mogoče, da mladi v današnjem svetu sledijo Jezusu, da podelijo njegov nauk z drugimi in tako najdejo polnost življenja v veselju, svobodi in svetosti. Dovolite mi, da vam ponovim naslednje papeževe besede, in prosim vas, da jih podelite s svojimi mladimi prijatelji doma: "Naj vas Sveti Duh spodbuja […]. Cerkev potrebuje vašo zagnanost, vaše intuicije, vašo vero. Potrebujemo jih!" (Apostolska spodbuda Christus vivit, 299)«.