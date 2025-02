Sveti oče preživel mirno noč. Nove informacije glede zdravja proti večeru

Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je v torek, 18. februarja 2025, novinarje seznanil s počutjem svetega očeta od zadnjega poročanja. Diha samostojno in nadaljuje s terapijo, ki so mu jo predpisali zdravniki. Nedeljsko sveto mašo ob jubileju diakonov bo vodil msgr. Rino Fisichella.

Vatican News

Zdravstvene informacije danes zvečer

»Noč je bila mirna. Papež je počival, danes zjutraj se je zbudil, zajtrkoval in se posvetil branju nekaterih dnevnih časopisov, kot to redno počne,« je dejal Bruni in dodal, da bodo zdravstvene informacije objavljene pozno popoldan, verjetno med 18. in 19. uro. Sveti oče diha samostojno in upošteva navodila zdravnikov o popolnem počitku.

Tudi včeraj zvečer je papež Frančišek telefoniral v župnijo Svete družine v Gazi. Po besedah tamkajšnejga župnika Gabriela Romanellija je bil njegov glas »glasen in jasen«.

Risbe in sporočila otrok

Sveti oče je prejel veliko sporočil z dobrimi željami za hitro okrevanje ter risbic in voščilnic. Poslali so mu jih tudi otroci, ki se zdravijo v bolnišnici Gemelli, zlasti njegovi sosedje z onkološkega oddelka v desetem nadstropju, ki jih je papež vedno obiskal med svojimi prejšnjimi bivanji v bolnišnici.

Sveto mašo ob jubileju diakonov bo vodil msgr. Fisichella

Tiskovni urad pa je prav tako sporočil, da bo zaradi zdravstvenega stanja papeža Frančiška sveto mašo, ki bo ob jubileju diakonov potekala v nedeljo, 23. februarja 2025, ob 9. uri v baziliki svetega Petra vodil msgr. Rino Fisichella, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo.