Sveti oče poziva k odgovornosti pri uporabi umetne inteligence

"Dejstvo, da teh gradiv nismo ustvarili mi, lahko ustvari lažno iluzijo, da nismo mi tisti, ki smo 'naredili' nekaj sramotnega: napadli osebo, ukradli sliko ... Vendar to ni res, stroj sledi našim ukazom, ne sprejema odločitev, temveč je za to programiran." (REUTERS)

Papež Frančišek je udeležencem 4. latinskoameriškega kongresa o preprečevanju zlorab v Cerkvi, ki od 25. do 27. februarja 2025 poteka v Limi, poslal sporočilo. V njem je opozoril, da umetna inteligenca lajša ustvarjanje zlonamernih vsebin in otežuje zaščito žrtev. Vse, ki jo uporabljajo umetno inteligenco, je pozval k odgovornosti ter ponovno izrazil željo, da bi okrepili zaščito mladoletnih pred spolnimi zlorabami.

Vatican News

Kongres z naslovom »Umetna inteligenca in spolne zlorabe: nov izziv za preprečevanje« organizirata Center za raziskovanje in usposabljanje na področju zaščite mladoletnih ter Papeška komisija za zaščito mladoletnih. Sveti oče uvodoma zapiše, da je umetna inteligenca »kot cunami revolucionarno spremenila že tako vedno inovativne stvarnosti interneta«. Kljub temu, da je težko konkretno slediti vsem napredkom na spletu, pa bo njegovih besedah »resnica, Resnica z veliko začetnico, ki je Jezus Kristus, vedno aktualna in zato pomembna za razmislek o vsaki novi tematiki«.

Izbrano 11/02/2025 V Parizu vrh o UI. Papež: cilj naj bo skupno dobro, preučiti socialne učinke. Sveti oče se obrača na udeležence dvodnevnega akcijskega vrha o umetni inteligenci v Parizu. Njihovo prizadevanje opredeli kot svetel zgled zdrave politike, ki želi tehnološke ...

V nadaljevanju sporočila sveti oče spregovori o pomenu odgovornosti na področju umetne inteligence. Poudari, da »uporaba interneta ustvarja občutek nekaznivosti, kot da bi nas od dogajanja ločevala velika razdalja, ko ga opazujemo z oddaljenega okna«. Ob tem spomni, da sta že Adam in Eva »skušala svojo krivdo prevaliti« na kačo, ki ju je zapeljala; še huje pa je bilo v primeru kralja Davida, ki je »skušal izbrisati sledove svojega zločina tako, da je zagrešil še hujši zločin. Tako izogibanje odgovornosti ni nič novega,« zapiše papež Frančišek.

V primeru umetne inteligence pa se ta domneva o nekaznivosti še stopnjuje, »saj se od gledanja, prenašanja ali zbiranja neprimernega gradiva preide k ustvarjanju "novega", sintetičnega gradiva. Dejstvo, da teh gradiv nismo ustvarili mi, lahko ustvari lažno iluzijo, da nismo mi tisti, ki smo "naredili" nekaj sramotnega: napadli osebo, ukradli sliko, uporabili koncept ali idejo nekoga drugega, razkrili nekaj intimnega, kar bi moralo ostati v zasebni sferi te osebe«. »Vendar to ni res, stroj sledi našim ukazom, izvršuje, ne sprejema odločitev, temveč je za to programiran,« izpostavi sveti oče in opozori, da lahko uporaba teh tehnologij povzroči škodo. »Škodo za tiste, ki se želijo zgledovati po tem, kar smo ustvarili; škodo za ogromno količino neprimernih materialov, ki onesnažujejo okolje; škodo zaradi težav, ki jih imajo oblasti pri razlikovanju med realnim in sintetičnim materialom, da bi lahko nadzorovale varnost morebitnih žrtev, in tako dalje. Za takšno škodo morata odgovarjati tako uporabnik naprave kot tudi oseba, ki jo je zasnovala tako, da naj bi bila varna.«

Izbrano 23/01/2025 Davos. Sveti oče: Umetna inteligenca naj bo usmerjena v dobro vseh Papež Frančišek je udeležencem letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma, ki poteka v Davosu od 20. do 24. januarja 2025, poslal sporočilo. V njem je pozval k etični in ...

Sveti oče ob koncu sporočila udeležencem kongresa v Limi zapiše, da nam Sveto pismo lahko pomaga razumevati, kako odgovarjati na tovrstne izzive. Ob tem ponovno navede odlomek iz življenja kralja Davida, ko ga je prerok Natan pokaral zaradi njegovega greha (prim. 2 Sam 12,9). »Najprej tako, da damo glas Bogu in žrtvam, ki vpijejo k Njemu, da se ozavesti storjena škoda. Drugič, z razkrinkanjem laži, ki je v tem, da tehnologije uporabljamo kot ščit, da bi si olajšali vest: in sicer tako, da od ustvarjalcev teh tehnologij in pristojnih organov zahtevamo, naj postavijo jasne, konkretno določljive meje in pravila, ki omogočajo pregon njihove škodljive ali kaznive uporabe,« sklene svoje sporočilo papež.