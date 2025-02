Papež Frančišek: Oborožena služba le za legitimno samoobrambo

Sveto mašo ob jubileju vojske in policije, 9. februarja 2025, je papež z zbranimi molil Angel Gospodov. V nagovoru je pozdravi udeležence jubilejnega romanja. Predstavnikom državnih oblasti se je zahvalil za njihovo prisotnost pri maši, vojaškim ordinarijem in kaplanom pa za njihovo pastoralno služenje.

Poseben pozdrav je namenil vsem vojakom po svetu in pri tem navedel koncilsko konstitucijo Gaudium et Spes: »Tisti, ki v službi svoje domovine opravljajo svoj poklic v okviru vojske, naj tudi sami sebe obravnavajo kot služabnike varnosti in svobode svojih narodov« (Gaudium et Spes, 79).

»Ta oborožena služba se lahko izvaja le v legitimni samoobrambi, nikoli pa za uveljavljanje nadvlade nad drugimi narodi. Vedno je treba upoštevati mednarodne konvencije o oboroženih spopadih. Predvsem pa s svetim spoštovanjem do življenja stvarstva,« je dejal papež in zatem pozval k molitvi za mir v Ukrajini, Palestini, Izraelu in celotnem Bližnjem vzhodu, Mjanmaru, Kivuju in Sudanu. »Naj povsod utihne orožje in naj se sliši krik ljudstev, ki zahtevajo mir.«