Sveti oče o sv. Cirilu in Metodu: Da bi tudi vi bili kvas prenove v življenju

Med pozdravi ob koncu splošne avdience, 12. februarja 2025, je papež spomnil na prihajajoči praznik svetih Cirila in Metoda, ki »sta prva širila vero med slovanskimi ljudstvi«. »Naj vam njuno pričevanje pomaga, da boste tudi vi apostoli evangelija, kvas prenove v osebnem, družinskem in družbenem življenju,« je spodbudil sveti oče.

Cerkev v Italiji praznik svetih Cirila in Metoda obhaja 14. februarja. V petek ob 18.30 bo v baziliki svetega Klemena v Rimu potekala slovesna sveta maša, ki jo letos pripravlja slovenski papeški zavod Slovenik v Rimu v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Mašo bo daroval novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Andrej Saje. Po maši bo potekala molitev ob grobu svetega Cirila, ki je umrl v Rimu 14. februarja 869 in je v baziliki svetega Klemena tudi pokopan.