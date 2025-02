Papež Frančišek napovedal apostolsko spodbudo o otrocih

Ob koncu Svetovnega vrha o pravicah otrok, ki je 3. febrauarja potekal v Vatikanu na temo »Ljubimo in varujmo jih«, je papež zatrdil, da namerava izdati apostolsko spodbudo, posvečeno otrokom.

Vatican News

V sklepnem pozdravu se je približno petdesetim udeležencem srečanja zahvalil za njihovo prizadevanje na področju zaščite otrokovih pravic. Zagotovil je, da želi z apostolsko spodbudo temu prizadevanju zagotoviti kontinuiteto in ga spodbuditi po vsej Cerkvi.

»Po vaši zaslugi so dvorane apostolske palače danes postali “opazovalnica”, ki je odprta za realnost otroštva po vsem svetu, otroštva, ki je žal pogosto ranjeno, izkoriščano in zanikano. Vaša prisotnost, vaše izkušnje in vaše sočutje so dali življenje opazovalnici in predvsem “laboratoriju”: v različnih tematskih skupinah ste pripravili predloge za zaščito otrokovih pravic, pri čemer otrok niste obravnavali kot številke, temveč kot obraze,« je dejal sveti oče.

Dodal je še, da je vse to njihovo delo bilo »v Božjo slavo«. Povabil je, naj ga Bogu tudi izročijo, da bo Sveti Duh njihovemu prizadevanju dal rodovitnost.