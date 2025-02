Sveti oče ima pljučnico, noč bila mirna

Tiskovni urad Svetega sedeža je danes zjutraj, 19. februarja, sporočil, da je papež noč preživel mirno. Včerajšnje slikanje prsnega koša je pokazalo pljučnico v obeh pljučnih krilih, zato sveti oče nadaljuje zdravljenje v bolnišnici.

Vatican News

»Papež je imel mirno noč, zbudil se je in zajtrkoval,« je prek socialnega omrežja Telegram sporočil tiskovni urad Svetega sedeža.

Zdravstveno stanje je še vedno zapleteno. Računalniška tomografija prsnega koša, ki jo je papež Frančišek opravil včeraj popoldne, je pokazala obojestransko pljučnico, torej vnetje obeh pljučnih kril, kar zahteva nadaljnje zdravljenje.

Kot so včeraj, 18. februarja, sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža, »laboratorijske preiskave, rentgensko slikanje prsnega koša in klinično stanje svetega očeta še vedno kažejo kompleksno sliko. Zaradi polimikrobne okužbe, ki je nastala zaradi bronhiektazije in astmatičnega bronhitisa ter je zahtevala antibiotično kortizonsko zdravljenje, je terapevtsko zdravljenje bolj kompleksno. Kontrolna tomografija prsnega koša, ki jo je sveti oče opravil danes popoldne in sta jo predpisali vatikanska zdravstvena ekipa in zdravniška ekipa poliklinike Agostino Gemelli, je pokazala nastanek obojestranske pljučnice, ki je zahtevala nadaljnje zdravljenje z zdravili.«