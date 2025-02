Sveti oče ginekologom in babicam o strokovnosti, občutljivosti in molitvi

Papež Frančišek je v četrtek, 6. februarja 2025, v Domu sv. Marte v avdienco sprejel ginekologe, babice in druge zdravstvene delavce iz Kalabrije. V govoru, ki jim ga je izročil v branje, je razmišljal o treh vidikih, ki so bistveni za njihovo življenje in poslanstvo: strokovnost, človeška občutljivost, za tiste, ki so verni, pa tudi molitev.

Vatican News

Sveti oče uvodoma v govoru poudari, da je njihov poklic čudovit: »poklicanost in hvalnica življenju, ki je v tem zgodovinskem trenutku še toliko bolj pomembna«, saj se zdi, da v Italiji in tudi v drugih državah ni več navdušenja nad materinstvom in očetovstvom. Nanju se po papeževih besedah večkrat gleda »kot na vir težav in problemov, ne pa kot na odprtje novega obzorja ustvarjalnosti in sreče«. Sveti oče je navzočim izrazil pohvalo za njihovo prizadevanje, da bi obrnili trend upadanja rojstev ter se v nadaljevanju govora zaustavil ob pomenu strokovnosti.

Nenehno strokovno izpopolnjevanje po njegovih besedah ni samo del deontološkega kodeksa, ampak je tudi del poti svetosti laikov (prim. Homilija med sveto mašo z nekaterimi kanonizacijami, 15. maj 2022). Kompetentnost je prav tako sredstvo, s katerim lahko najbolje uresničujejo dejavno ljubezen: »tako pri običajnem spremljanju bodočih mater kot tudi pri soočanju s kritičnimi in bolečimi situacijami. V vseh teh primerih prisotnost usposobljenih strokovnjakov daje mir in v najtežjih situacijah lahko reši življenje«.

Drugi vidik, o katerem je v izročenem govoru razmišljal papež Frančišek, je človeška občutljivost. »V ključnem trenutku življenja, kot je rojstvo sina ali hčere, se lahko človek počuti ranljivega, krhkega in zato bolj potrebuje bližino, nežnost in toplino. V takšnih okoliščinah je zelo dobro imeti ob sebi občutljive in pozorne ljudi,« poudari sveti oče ter navzočim priporoči, naj poleg strokovne usposobljenosti gojijo tudi velik čut za človečnost, ki naj v srcu staršev »potrjuje željo in veselje do novega življenja, ki je vzcvetelo iz njihove ljubezni« (sveti Janez Pavel II., Nagovor babicam, 26. januar 1980) ter prispeva k »zagotavljanju zdravega in srečnega rojstva otroka« (prav tam).

Zadnji vidik, na katerega je spomnil sveti oče, pa je molitev. »Gre za skrito, a učinkovito zdravilo, ki ga imajo na voljo tisti, ki verujejo, saj zdravi dušo. Včasih jo je mogoče podeliti z bolniki, v drugih okoliščinah pa jo lahko diskretno in ponižno ponudimo Bogu v svojem srcu, v spoštovanju vere in poti vsakogar.« Vedno pa molitev prispeva h krepitvi tistega »občudovanja vrednega sodelovanja staršev, narave in Boga, iz katerega se rodi novo človeško bitje po Stvarnikovi podobi in podobnosti«, kot je dejal papež Pij XII. (Govor italijanski katoliški zvezi babic, 29. oktober 1951). Ob koncu papež Frančišek ginekologe, babice in druge zdravstvene delavce povabi, naj molijo za matere, očete in otroke, ki jih Bog postavlja na njihovo pot: tako pri sveti maši kot pri adoraciji in preprosti vsakodnevni molitvi.