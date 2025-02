Sporočilo ob svetovnem dnevu molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi

"Trgovina z ljudmi je kompleksen pojav, ki se nenehno razvija ter ga še spodbujajo vojne, konflikti, lakota in posledice podnebnih sprememb. Zato so za boj proti njej potrebni globalni odgovori in skupna prizadevanja na vseh ravneh." (Copyright Marlon Lopez MMG1design. All rights reserved.)

V soboto, 8. februarja 2025, bomo obhajali 11. svetovni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi, letos na temo »Ambasadorji upanja: skupaj proti trgovini z ljudmi«. Tudi tokrat je papež Frančišek ob tej priložnosti napisal posebno sporočilo.

Dragi bratje in sestre!

Z veseljem se vam pridružujem ob 11. svetovnem dnevu molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Ta dogodek poteka ob bogoslužnem spominu svete Jožefine Bakhite, ženske in redovnice iz Sudana, ki je bila vse od otroštva žrtev trgovine z ljudmi in je postala simbol našega delovanja proti temu strašnemu pojavu. V tem jubilejnem letu hodimo skupaj kot »romarji upanja« tudi po poti boja proti trgovini z ljudmi.

Toda kako je mogoče še naprej gojiti upanje spričo milijonov ljudi, predvsem žensk in otrok, mladih, migrantov ter beguncev, ki so ujeti v to sodobno suženjstvo? Kje naj zajemamo vedno novo spodbudo za boj proti trgovini s človeškimi organi in tkivi, spolnemu izkoriščanju dečkov in deklic, prisilnemu delu, vključno s prostitucijo, trgovini z drogami in z orožjem? Kako je mogoče zaznati vse to v svetu in ne izgubiti upanja? Samo če dvignemo pogled h Kristusu, ki je naše upanje, lahko najdemo moč za obnovljeno zavzetost, ki se ne pusti premagati razsežnosti problemov in dram, ampak si v temi prizadeva prižgati plamene svetlobe, ki skupaj lahko razsvetljujejo noč, dokler ne vzide zarja.

Mladi, ki se po vsem svetu borijo proti trgovini z ljudmi, nam dajejo zgled: pravijo nam, da moramo postati ambasadorji upanja in delovati skupaj, z vztrajnostjo in ljubeznijo; da moramo stati ob strani žrtvam in preživelim.

Z Božjo pomočjo se lahko izognemo temu, da bi se navadili na nepravičnost, premagamo skušnjavo, da bi mislili, da nekaterih pojavov ni mogoče izkoreniniti. Duh vstalega Gospoda nas podpira pri pogumnem in učinkovitem širjenju pobud, katerih namen je oslabiti in preprečevati ekonomske in kriminalne mehanizme, ki ustvarjajo dobiček s trgovino z ljudmi ter z izkoriščanjem. Predvsem nas uči, naj z bližino in s sočutjem prisluhnemo ljudem, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi, jim pomagamo, da se ponovno postavijo na noge in skupaj z njimi poiščemo najboljše poti za osvoboditev drugih ter za preprečevanje.

Trgovina z ljudmi je kompleksen pojav, ki se nenehno razvija ter ga še spodbujajo vojne, konflikti, lakota in posledice podnebnih sprememb. Zato so za boj proti njej potrebni globalni odgovori in skupna prizadevanja na vseh ravneh.

Zato vas vse, zlasti predstavnike vlad in organizacij, katerim je skupno to zavzemanje, vabim, da se nam pridružite z molitvijo pri širjenju pobud za varovanje človekovega dostojanstva, odpravo trgovine z ljudmi v vseh njenih oblikah ter spodbujanje miru v svetu.

Z zaupanjem v priprošnjo svete Bakhite si lahko močno prizadevamo ter ustvarimo pogoje, da bosta trgovina z ljudmi in izkoriščanje odpravljena ter bi vedno prevladalo spoštovanje temeljnih človekovih pravic v bratskem priznanju skupne človečnosti.

Sestre in bratje, zahvaljujem se vam za vaš pogum in vztrajnost, s katerima nadaljujete to delo, v katero vključujete mnoge ljudi dobre volje. Pojdite naprej z upanjem v Gospoda, ki hodi z nami! Iz srca vas blagoslavljam. Molim za vas in vi molite zame.

Vatikan, 4. februar 2025