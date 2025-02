Pri papežu ukrajinske sirote. Podarile so mu punčko iz blaga z delcem ruske bombe

Sveti oče se je pred sredino splošno avdienco srečal s skupino sedmih ukrajinskih deklet iz Harkova, ki so v vojni izgubile starše. V teh dneh so obiskale Rim v okviru organizacije Živi spomin, ki jim nudi različne oblike pomoči. Med njimi je tudi 18-letna Veronika, ki je v enem izmed ruskih napadov skoraj izgubila življenje. Avgusta lani je prišla na zdravljenje v Milano zahvaljujoč kanalu, ki ga je odprl kardinal Zuppi, papežev posebni odposlanec za iskanje mirovnih rešitev v Ukrajini.

Veronika je papežu Frančišku podarila Vilno (ki v prevodu pomeni »svobodna«), punčko iz blaga, v katero je všit delec bombe, ki jo je zadel medtem ko se je s psom sprehajala po ulici.

Kot je povedala Claudia Conte, novinarka, pisateljica in aktivistka, ki je bila na srečanju s papežem prisotna kot predstavnica organizacije Živi spomin, gre za projekt, ki je namenjen predvsem zbiranju pričevanj tistih, ki so preživeli grozote vojne (od holokavsta do nedavnih spopadov). Omenjena organizacija je bila med prvimi, ki je po začetku napada na Ukrajino dostavila pomoč na mejo s Poljsko in Romunijo. Conte je poudarila, da je humanitarna pomoč prerasla v tesne vezi s temi deklicami in dekleti, ki so v vojni izgubile svoje družine in sedaj živijo v sirotišnicah ali zakloniščih. Po njenih besedah želijo otrokom izkazati svojo bližino in jim pomagati premagati travme, da ne bi odrasli v ljudi, polne sovraštva in nasilja. V zakloniščih poleg učenja in drugih dejavnosti organizirajo tudi delavnice vezenja in šivanja, kjer nastajajo punčke iz blaga in drugi izdelki, katerih izkupiček od prodaje je namenjen sirotišnici.