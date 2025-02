Pismo papeža Frančiška škofom Združenih držav Amerike

Papež Frančišek je poslal pismo škofom Združenih držav Amerike glede migracij. Napisal je: »Priznavam vaša dragocena prizadevanja, dragi bratje škofje Združenih držav, ko tesno sodelujete z migranti in begunci, oznanjate Jezusa Kristusa in spodbujate temeljne človekove pravice. Bog bo bogato nagradil vse, kar storite za zaščito in obrambo tistih, ki veljajo za manj vredne, manj pomembne ali manj ljudi!«

Papež Frančišek

Dragi bratje v škofovstvu.

Danes pišem, da bi vam namenil nekaj besed v teh občutljivih trenutkih, ko živite kot pastirji Božjega ljudstva, ki hodi skupaj v Združenih državah Amerike.

1. Pot od suženjstva do svobode, ki jo je prepotovalo izraelsko ljudstvo, kot je opisano v 2. Mojzesovi knjigi, nas vabi, da pogledamo na resničnost našega časa, ki je tako jasno zaznamovan s pojavom preseljevanja, kot na odločilni trenutek v zgodovini, da ponovno potrdimo ne samo našo vero v Boga, ki je vedno blizu, učlovečen, migrant in begunec, ampak tudi neskončno in transcendentno dostojanstvo vsakega človeka.

2. Te besede, s katerimi začenjam, niso umeten konstrukt. Že bežen pregled družbenega nauka Cerkve jasno pokaže, da je Jezus Kristus pravi Emanuel (prim. Mt 1,23). Ni živel ločeno od težke izkušnje, ko je bil izgnan iz lastne zemlje zaradi neposredne nevarnosti za svoje življenje, in od izkušnje, ko se je moral zateči v družbo in kulturo, ki sta mu bila tuja. Tudi Božji Sin se je, ko je postal človek, odločil živeti dramo priseljevanja. Med drugim rad spomnim na besede, s katerimi je papež Pij XII. začel svojo Apostolsko konstitucijo o skrbi za migrante, ki velja za »Magno carto« razmišljanja Cerkve o migracijah.

»Družina iz Nazareta v izgnanstvu, Jezus, Marija in Jožef, izseljenci v Egiptu in tamkajšnji begunci, da bi se izognili jezi brezbožnega kralja, so model, zgled in tolažba izseljencev in romarjev vseh starosti in držav, vseh beguncev vseh stanj, ki so zaradi preganjanja ali nuje prisiljeni zapustiti svojo domovino, ljubljeno družino in drage prijatelje in iti v tuje dežele«.

3. Prav tako nas Jezus Kristus, ki ljubi vse z vesoljno ljubeznijo, vzgaja v trajnem priznavanju dostojanstva vsakega človeka brez izjeme. Pravzaprav, ko govorimo o »neskončnem in transcendentnem dostojanstvu«, želimo poudariti, da najodločilnejša vrednota, ki jo ima človeška oseba, presega in podpira vse druge pravne vidike, s katerimi je mogoče urejati življenje v družbi. Tako so vsi verniki kristjani in ljudje dobre volje pozvani, da legitimnost norm in javnih politik obravnavajo v luči dostojanstva osebe in njenih temeljnih pravic, ne pa obratno.

4. Pozorno spremljam veliko krizo, ki se dogaja v Združenih državah z uvedbo programa množičnih deportacij. Pravilno oblikovana vest ne more mimo kritične presoje in izraza nestrinjanja z vsakim ukrepom, ki nelegalen status nekaterih migrantov tiho ali eksplicitno identificira s kriminaliteto. Hkrati pa je treba narodu priznati pravico, da se brani in zaščiti skupnosti pred tistimi, ki so zagrešili nasilna ali huda kazniva dejanja v državi ali pred prihodom. Kljub temu dejanje izgona ljudi, ki so v mnogih primerih zapustili svojo lastno zemljo zaradi skrajne revščine, negotovosti, izkoriščanja, preganjanja ali resnega poslabšanja okolja, škoduje dostojanstvu mnogih moških in žensk ter celotnih družin ter jih postavlja v posebno ranljivo in nemočno stanje.

5. To ni nepomembno vprašanje. Pristna pravna država se potrjuje prav v dostojni obravnavi, ki si jo zaslužijo vsi ljudje, še posebej najrevnejši in najbolj na rob odrinjeni. Resnično skupno dobro se spodbuja, ko družba in vlada z ustvarjalnostjo in strogim spoštovanjem pravic vseh – kot sem že večkrat potrdil – sprejemata, ščitita, spodbujata in vključujeta najbolj krhke, nezaščitene in ranljive. To ne ovira razvoja politike, ki ureja urejene in zakonite migracije. Vendar do tega razvoja ne more priti s privilegijem enih in žrtvovanjem drugih. Kar je zgrajeno na podlagi sile in ne na resnici o enakem dostojanstvu vsakega človeka, se začne slabo in se bo slabo končalo.

6. Kristjani dobro vemo, da naša lastna identiteta kot osebe in skupnosti doseže svojo zrelost samo s potrditvijo neskončnega dostojanstva vseh. Krščanska ljubezen ni koncentrično širjenje interesov, ki se postopoma širijo na druge osebe in skupine. Z drugimi besedami: človeška oseba ni zgolj individuum, relativno ekspanziven, z nekaj človekoljubnimi čustvi! Človeška oseba je subjekt z dostojanstvom, ki lahko v konstitutivnem odnosu z vsemi, zlasti z najrevnejšimi, postopoma dozori v svoji identiteti in poklicanosti. Pravi ordo amoris, ki ga je treba pospeševati, je tisti, ki ga odkrivamo z nenehnim premišljevanjem prilike o »usmiljenem Samarijanu« (prim. Lk 10,25-37), to je s premišljevanjem ljubezni, ki gradi bratstvo, odprto za vse, brez izjeme.

7. Toda skrb za osebno, skupnostno ali nacionalno identiteto poleg teh premislekov zlahka uvede ideološki kriterij, ki izkrivlja družbeno življenje in vsiljuje voljo najmočnejšega kot merilo resnice.

8. Priznavam vaša dragocena prizadevanja, dragi bratje škofje Združenih držav, ko tesno sodelujete z migranti in begunci, oznanjate Jezusa Kristusa in spodbujate temeljne človekove pravice. Bog bo bogato nagradil vse, kar storite za zaščito in obrambo tistih, ki veljajo za manj vredne, manj pomembne ali manj ljudi!

9. Spodbujam vse vernike Katoliške Cerkve in vse može in žene dobre volje, naj ne podlegajo pripovedim, ki diskriminirajo in povzročajo nepotrebno trpljenje našim bratom in sestram migrantom ter beguncem. Z ljubeznijo in jasnostjo smo vsi poklicani, da živimo v solidarnosti in bratstvu, da gradimo mostove, ki nas vedno bolj zbližujejo, da se izogibamo zidov sramote in da se učimo darovati svoja življenja, kot je Jezus Kristus dal svoje za zveličanje vseh.

10. Prosimo Gospo Gvadalupsko, naj zaščiti posameznike in družine, ki živijo v strahu ali bolečini zaradi preseljevanja in/ali izgona. Naj nam »Devica Morena«, ki je znala spraviti ljudstva, ko so bila sovražena, vsem nakloni, da se ponovno srečamo kot bratje in sestre v njenem objemu in tako naredimo korak naprej v izgradnji družbe, ki je bolj bratska, vključujoča in spoštljiva do dostojanstva vseh.

Bratsko,

Frančišek.

Iz Vatikana, 10. februarja 2025.