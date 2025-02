Tiskovni urad Svetega sedeža je danes zjutraj, 21. februarja, sporočil, da je papež Frančišek imel mirno noč. Tako kot prejšnje dni, je tudi današnji dan začel z zajtrkom.

Klinično stanje svetega očeta se je nekoliko izboljšalo, nima vročine, hemodinamski parametri so stabilni in diha samostojno, kot so sporočili iz tiskovnega urada v četrtek zvečer, 20. februarja.