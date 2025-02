Papežev pozdrav in opoldanski nagovor iz Poliklinike Gemelli

Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v Polikliniki Gemelli zaradi bronhitisa, je pripravil nagovor za opoldansko molitev Angel Gospodov na današnjo 6. nedeljo med letom in ob jubileju umetnikov in sveta kulture.

Papež Frančišek

Bratje in sestre, lepo nedeljo želim!

Danes je v Vatikanu potekalo evharistično obhajanje, posvečeno zlasti umetnikom, ki so prišli z različnih koncev sveta, da bi doživeli jubilejne dni. Zahvaljujem se Dikasteriju za kulturo in vzgojo za pripravo tega dogodka, ki nas opominja na pomen umetnosti kot univerzalnega jezika, ki širi lepoto in združuje ljudi, pomaga prinašati harmonijo v svet in utišati vsak krik vojne.

Rad bi pozdravil vse umetnike, ki so sodelovali. Rad bi bil med vami, ampak, kot veste, sem tukaj v Polikliniki Gemelli, ker še vedno potrebujem zdravljenje zaradi bronhitisa.

Pozdravljam vse danes prisotne romarje v Rimu, še posebej vernike škofije Parma, ki so prišli na škofijsko romanje pod vodstvom svojega škofa.

Vse vabim, da še naprej molite za mir v trpeči Ukrajini, v Palestini, v Izraelu in na vsem Bližnjem vzhodu, v Mjanmaru, v Kivuju in v Sudanu.

Zahvaljujem se vam za naklonjenost, molitev in bližino, s katero me spremljate v teh dneh, tako kot bi se rad zahvalil zdravnikom in zdravstvenim delavcem te bolnišnice za njihovo skrb. Opravljajo dragoceno in zelo naporno delo, podpirajmo jih z molitvijo!

Zdaj pa se zaupajmo Mariji, »milosti polni«, da nam pomaga, da bomo kakor ona pevci in ustvarjalci lepote, ki rešuje svet.