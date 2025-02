Papežev molitveni namen za februar 2025: Za poklice v duhovniško in redovniško življenje

V mesecu februarju 2025 molimo po papeževem namenu, da bi cerkvena skupnost sprejela želje in dvome mladih, ki se čutijo poklicani, da bi živeli Jezusovo poslanstvo tako v duhovniškem kot redovniškem življenju.

Papež Frančišek

Ko sem imel 17 let, sem bil dijak in sem delal. Imel sem svoje načrte. Prav nič nisem mislil na to, da bi postal duhovnik. Toda nekega dne sem vstopil v župnijo… In tam je bil Bog, ki me je čakal!

---

Papežev molitveni namen

Za poklice v duhovniško in redovniško življenje

---

Bog tudi danes kliče mlade. V nekaterih primerih z načinom, ki si ga niti ne predstavljamo. Včasih mu ne prisluhnemo, ker smo preveč zaposleni s svojimi stvarmi, s svojimi načrti, celo s svojimi cerkvenimi stvarmi.

Sveti Duh pa nam govori tudi preko sanj. Govori nam tudi preko nemira, ki ga mladi čutijo v svojem srcu. Če jih spremljamo na njihovi poti, bomo videli, kako Bog z njimi dela nove stvari. Tako bomo lahko sprejeli njegov klic na načine, ki so bolj v pomoč Cerkvi in današnjemu svetu. Zaupajmo v mlade! Predvsem pa, zaupajmo Bogu: ker On kliče vsakega!

Molimo, da bi cerkvena skupnost sprejela želje in dvome mladih, ki se čutijo poklicani, da bi živeli Jezusovo poslanstvo tako v duhovniškem kot redovniškem življenju.