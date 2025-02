Papež: Ste razlog upanja za ljudi, ki po vaših delih čutijo, da jih Bog ljubi in tolaži

S svetim očetom so se v petek, 14. februarja 2025, srečali člani Fundacije Gaudium et Spes. »Ste razlog upanja za mnoge ljudi, ki po vaših delih čutijo, da jih Bog ljubi in tolaži v njihovem trpljenju,« jim je dejal in izpostavil univerzalno bratstvo, ki se uresničuje po Svetem Duhu in se izraža v solidarnosti do trpečih in revnih ljudi.

Vatican News

Papež Frančišek je izrazil veselje nad srečanjem v tem jubilejnem letu, v katerem smo vsi romarji upanja. Zahvalil se je za njihovo prizadevanje na področju pomoči najrevnejšim ljudem, pri čemer sledijo učenju koncilske konstitucije Gaudium et Spes, po kateri se fundacija tudi imenuje.

»Fundacija in njene dejavnosti v tem smislu kažejo na aktualnost tega dokumenta, kar sovpada s sinodalnim duhom Cerkve, v kateri smo vsi združeni v Kristusu in oblikujemo univerzalno bratstvo kot člani njegovega telesa (prim. 1 Kor 12,12 in Rim 12,5). Ta združenost se uresničuje po Svetem Duhu, ki je Ljubezen, in se izraža v solidarnosti, zlasti do tistih, ki najbolj trpijo.«

To ostajanje v Kristusu – je nadaljeval sveti oče – iz nas naredi »družino, brate in sestre z enakim dostojanstvom«. »Hrana te družine, ki se zbira, da bi v nedeljo skupaj jedla pri maši, je evharistija. Oblikujemo eno telo, ker jemo isti kruh (prim. 1 Kor 10,17). To je duhovna hrana, ki jo vsi potrebujemo v enaki meri in nam omogoča življenje v občestvu z Bogom in z našimi brati in sestrami.«

Po papeževih besedah nas ta moč Svetega Duha vodi k temu, da »smo orodja Božje ljubezni, ki želi brez razlikovanja doseči vse ljudi«. »Zato se vam v tem svetem letu želim zahvaliti, ker ste razlog upanja za mnoge ljudi, ki trpijo in so obupani, ljudi, ki po vaših delih čutijo, da jih Bog ljubi in tolaži v njihovem trpljenju.«