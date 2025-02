Papež se odziva na terapijo, vendar še ni zunaj nevarnosti

Tiskovni urad Svetega sedeža je tudi v soboto, 22. februarja, zjutraj sporočil, da je papež Frančišek ponoči »dobro počival«. Sicer pa je v petek v bolnišnici Gemelli potekala tiskovna konferenca, na kateri sta spregovorila profesor Sergio Alfieri, direktor kirurškega oddelka poliklinike in vodja ekipe Gemelli, ter papežev zdravnik Luigi Carbone. Pojasnila sta, da se sveti oče odziva na terapijo, vendar pa kljub temu še ni izven nevarnosti. Hkrati sta zagotovila, da je papeževo srce močno.

Vatican News

Teden dni po papeževem sprejemu v bolnišnico so bile tako ovržene vse lažne novice, ki so jih o njegovem zdravstvenem stanju žal v zadnjih dneh širili nekateri mediji. Poudarjeno je bilo, da so bila vsa sporočila za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža pripravljena v soglasju z zdravniki, ki zdravijo papeža. Obenem so dodali, da so bile v sporočilih podane vse koristne in potrebne informacije, brez kakršnega koli prikrivanja, saj je to želja svetega očeta.

Poslabšanje kronične bolezni

Papeža so sprva »zdravili doma zaradi okužbe in težav pri dihanju, tako kot vsakega 88-letnega bolnika, ki ima v tem času gripo,« je dejal Alfieri ter poudaril, da je sveti oče vedno želel, da povejo resnico. »Takoj odstranimo vsakršen dvom, da bi obstajale stvari, ki niso bile rečene. To, kar ste prebrali, je resnica,« je odločno zagotovil profesor ter podrobneje razložil papeževo zdravstveno stanje.

Ima kronično bolezen, to je bronhiektazije, z astmatičnim bronhitisom, ki ima lahko faze poslabšanja. To je razlog, da gre pri njegovi starosti za stanje, zaradi katerega je po definiciji krhek bolnik. Alfieri je pojasnil, da so bili mikroorganizmi v pljučih izolirani: »Obstajajo virusi, glivice in bakterije. Kroničnih bolezni ni mogoče pozdraviti, vendar jih je mogoče nadzorovati«. Zdravnika sta prav tako poudarila, da je papež tudi v začetni fazi dobival ustrezno in pravilno terapijo, zdaj pa je bilo treba uporabiti kortizon. Ta sicer »znižuje imunsko odpornost in zvišuje krvni sladkor,« tako da je več možnosti za okužbe; »Potrebno je uvesti določene terapije in zmanjšati druge; to delo ni lahko,« je poudaril Alfieri ter dodal, da papež še ni zunaj nevarnosti.

Papež se odziva na dodatne terapije

Zatem je povedal, da je zjutraj zdravniška ekipa ugotovila izboljšanje. Po njegovih besedah je papež veliko bolje kot ob prihodu v bolnišnico, vendar pa se stanje lahko tudi spremeni. Prejema veliko zdravil in kot je dejal njegov zdravnik Carbone, se na terapije odziva: te niso bile spremenjene, temveč povečane. Tudi on je potrdil, da ni potrebno veliko, da bi prišlo do neravnovesja. Hkrati je poudaril, da ima sveti oče močno srce ter dodal: »Ko pravimo, da je papež krhek, istočasno pravimo, da je tudi zelo močan bolnik.« Alfieri je dodal, da včasih težko diha, kar ni prijetno. Sicer pa sveti oče »še naprej dela, bere, podpisuje dokumente, se šali«.

V bolnišnici še najmanj en teden

Papež bo ostal v bolnišnici tako dolgo, kot bo potrebno, ob čemer je Alfieri spomnil, da je zdravljenje pljučnice običajno dolgotrajno. Po njegovih besedah bodo svetega očeta zadržali še vsaj ves prihodnji teden. »Bolnišnico mora zapustiti, ko bo dobro! V skladu z nasveti zdravstvenega osebja se papež v dneh hospitalizacije ne srečuje z zunanjim osebjem, razen z dvema ali tremi tesnimi sodelavci. Ni priključen na noben aparat in samostojno diha ter se prehranjuje.« Na novinarski konferenci je bilo prav tako izpostavljeno, da sveti oče ohranja dobro voljo ter da ni priklenjen na posteljo.

Tveganje če bi bakterija prešla v krvni obtok

V odgovoru na vprašanje novinarjev je Alfieri povedal, da bi bilo v primeru, da bi prišlo do sepse, za papeža pri njegovi starosti in težavah, ki jih ima z dihanjem, zelo težko, da bi okreval. »To tveganje bi obstajalo, če bi bakterija prešla v kri: v tem primeru bi se razširila tudi v druge organe. Vendar pa danes takšna situacija ne obstaja,« je sklenil svoj odgovor vodja ekipe Gemelli.