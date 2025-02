Papež se je srečal z Romanom iz Ukrajine, ki je v napadu utrpel hude opekline

Ob Svetovnem vrhu o pravicah otrok, ki je 3. februarja 2025 potekal v Vatikanu, je bila ustanovljena tudi organizacija »Zavezništvo nezlomljivi otroci« (Alliance Unbroken Kids), ki bo nudila podporo otrokom, prizadetim v vojnah. Njene predstavnike je skupaj z devetletnim ukrajinskim dečkom Romanom iz Ukrajine, ki je bil hudo ranjen v ruskem raketnem napadu na Vinico 14. julija leta 2022, pozdravil tudi papež Frančišek.

Vatican News

Roman Oleksiv, ki je na 45 % telesa utrpel opekline četrte stopnje, se je s svetim očetom prvič srečal med splošno avdienco 6. decembra 2023, ko mu je izročil pismo ter ga z modro masko na obrazu in rokavicami, ki so pokrivale poškodovano kožo, močno objel. Drugič pa je papeža Frančiška pozdravil 25. maja lani na Svetovnem dnevu otrok.

Papež in Roman decembra 2023

V napadu na Vinico je umrlo 28 ljudi, med njimi tudi Romanova mama, več kot 200 pa je bilo ranjenih. Dečka so najprej odpeljali v kliniko za opekline v Lvovu in po besedah tamkajšnjih zdravnikov skoraj ni imel možnosti za preživetje. Zatem so ga prepeljali v univerzitetno bolnišnico v Dresdnu, kjer so ga operirali trikrat tedensko: najprej so mu odstranili neživo tkivo, nato pa zamenjali bobnič in presadili kožo. Počasi je odprl oči ter naredil prve korake in se od takrat ni več ustavil. Njegova zgodba je bila predstavljena tudi v enem izmed prispevkov »Otroci v vojni« v okviru serije Ukrajina v plamenih. V teh dneh je Roman iz Ukrajine ponovno prišel v Rim in že s svojo navzočnostjo, s svojim življenjem in s spontanostjo, s katero je tudi tokrat objel papeža, vrača upanje številnim sovrstnikom, ki so še vedno žrtve vojne.