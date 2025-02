Srečanje z rimskimi duhovniki, januar 2014 (Vatican Media)

Papež se bo 6. marca srečal z duhovniki rimske škofije

Sveti oče se bo 6. marca 2025, na prvi postni četrtek, v lateranski baziliki srečal z duhovniki rimske škofije. Konec leta 2023 in v začetku lanskega leta so bila organizirana srečanja po prefekturah v različnih sektorjih mesta. Zadnje srečanje papeža Frančiška s stalnimi diakoni ter z duhovniki in redovniki, ki opravljajo pastoralno službo v rimski škofiji, je potekalo 13. januarja 2024.