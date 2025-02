Papež pozdravil diakone ter pozval k molitvi za mir v Ukrajini ob sramotni obletnici za vse človeštvo

Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v Polikliniki Gemelli zaradi kompliciranega vnetja dihal, je pripravil nagovor za opoldansko molitev Angel Gospodov na današnjo 7. nedeljo med letom, ob jubileju stalnih diakonov in ob tretji sramotni obletnici vojne v Ukrajini.

Papež Frančišek

Bratje in sestre, lepo nedeljo želim!

Danes dopoldne je v baziliki svetega Petra potekalo evharistično obhajanje s posvečenjem več diakonskih kandidatov. Pozdravljam njih in udeležence Jubileja diakonov, ki se je odvijal te dni v Vatikanu. Zahvaljujem se Dikasteriju za kler in Dikasteriju za evangelizacijo za pripravo tega dogodka.

Dragi bratje diakoni, vi se posvečate oznanjevanju Besede in služenju dejavne ljubezni. Opravljajte svojo službo v Cerkvi z besedami in dejanji ter vsem prinašajte Božjo ljubezen in usmiljenje. Spodbujam vas, da z veseljem nadaljujete svoj apostolat in – kot namiguje današnji evangelij – da ste znamenje ljubezni, ki zajema vse, ki spreminja zlo v dobro in ustvarja bratski svet. Ne bojte se tvegati ljubezni!

Sam pa z zaupanjem nadaljujem hospitalizacijo na Polikliniki Gemelli in nadaljujem s potrebnim zdravljenjem. Tudi počitek je del terapije! Zdravnikom in zdravstvenim delavcem te bolnišnice se iskreno zahvaljujem za pozornost, ki mi jo izkazujejo, in za predanost, s katero opravljajo svojo službo med bolnimi.

Jutri mineva tretja obletnica obsežne vojne proti Ukrajini: boleča in sramotna obletnica za vse človeštvo! Ko obnavljam svojo bližino mučenemu ukrajinskemu ljudstvu, vas vabim, da se spomnite žrtev vseh oboroženih spopadov in molite za dar miru v Palestini, Izraelu in na vsem Bližnjem vzhodu, v Mjanmaru, Kivuju in Sudanu.

V teh dneh sem prejel veliko sporočil naklonjenosti, še posebej pa so me prevzela pisma in risbe otrok. Hvala za to bližino in za molitve tolažbe, ki sem jih prejel z vsega sveta! Vse izročam Marijini priprošnji in vas prosim, da molite zame.