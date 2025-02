Trg sv. Petra. (AFP or licensors)

PAPEŽ

Papež je ustanovil Komisijo za donacije Svetemu sedežu

Papež Frančišek je s kirografom, podpisanim 11. februarja 2025, ustanovil Commissio de donationibus pro Sancta Sede, katere posebna naloga je spodbujati darovanje s posebnimi akcijami med verniki, škofovskimi konferencami in drugimi potencialnimi dobrotniki, poudarjajoč njihov pomen za poslanstvo in karitativno dejavnost Apostolskega sedeža, kakor tudi zbiranje sredstev od voljnih darovalcev za posebne projekte, ki jih bodo predstavile ustanove Rimske kurije in Governatorat Države mesta Vatikan.

Vatican News Komisijo vodi msgr. Roberto Campisi

Komisijo trenutno sestavlja pet članov (lahko jih je največ šest): monsinjor Roberto Campisi, svetovalec za splošne zadeve Državnega tajništva, ki ji predseduje; nadškof Flavio Pace, tajnik Dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani; s. Alessandra Smerilli, tajnica Dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja; s. Silvana Piro, podtajnica Uprave premoženja apostolskega sedeža (APSA) in odvetnik Giuseppe Puglisi-Alibrandi, namestnik generalnega tajnika Governatorata Države mesta Vatikan. Usklajevanje z drugimi zbiralci sredstev

Pri opravljanju svojih nalog bo Komisija delovala kot »usklajevalni instrument za druge metode zbiranja sredstev, institucionalizirane ali ne, kot so prispevki v skladu s kan. 1271 ali Petrovega novčiča ob spoštovanju narave in namena posameznih ustanov«. Kampanje ozaveščanja

Komisija bo vsako leto določila »kampanje za ozaveščanje in zbiranje sredstev, ki jih je treba začeti«; opredelila bo »operativna področja in metode izvajanja« ter opredelila »programiranje vseh ali dela teh dejavnosti. V ta namen lahko enemu ali več članom dodeli posebne operativne naloge.« Poleg tega bo vsako leto identificirala in ovrednotila »projekte, namenjene zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izvedbo«. Poleg določitve »prednostnih nalog med projekti in prednostnih nalog pobud, ki jih je treba izvesti«, lahko Komisija, »če ni projektov, ki jih predložijo institucije, zagotovi zbiranje »rezervnih« sredstev, katerim se pozneje doda namen. Podzakonski predpis mora biti sprejet v treh mesecih.