Papež Frančišek poziva k molitvi za razseljene Palestince

Ob koncu splošne avdience, 5. februarja 2025, je papež Frančišek pozval, naj ne pozabimo držav, ki se nahajajo v vojni, ter izpostavil Ukrajino, Izrael, Palestino in mnoge druge države. Posebej je povabil k molitvi za razseljene Palestince.

Sveti oče je v različnih jezikih pozdravil vernike, ki so se zbrali v dvorani Pavla VI. Spodbudil je, naj se veselijo v upanju, potrpijo v stiski, vztrajajo v molitvi ter so soudeleženi v potrebah bratov, pri čemer je uporabil besede apostola Pavla iz Pisma Rimljanom (prim. Rim 12, 12-13).

Angleško govoreče romarje – zlasti iz Irske, Indonezije, Malezije, s Filipinov in iz ZDA – je pozdravil z željo, da bi jubilej zanje bil »priložnost za duhovno prenovo in rast v veselju evangelija«.

»Prosimo Gospoda, naj okrepi našo vero v izpolnitev njegovih obljub; sledimo Marijini šoli in imejmo srce odprto za Boga in brate, da bo tako naš svet postal bolj radosten in bolj bratski,« je papež dejal francoskim vernikom.

Obrnil se je tudi na kitajsko govoreče vernike: »Dragi bratje in sestre, pozivam vas, da ste vedno graditelji miru.«

Poljake pa je spodbudil k molitvi za duhovnike in posvečene osebe, ki svoje poslanstvo opravljajo v revnih državah in državah v vojni, zlasti v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in Demokratični republiki Kongo. »Za mnoge ljudi je njihova prisotnost dokaz, da se jih Bog vedno spominja,« je dejal papež.