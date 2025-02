Papež Frančišek: Poklicanost vsakega je zaznavati potrebe drugega

V Madridu od 7. do 9. februarja 2025 poteka kongres poklicanosti z naslovom »Za koga sem jaz?«, na katerem se je zbralo okoli 3000 vernikov iz 70 španskih škofij. Sveti oče je udeležencem poslal sporočilo, v katerem jih vabi, naj živijo tako, da bodo njihovi talenti vedno obrodili sadove. To je po njegovih besedah končni cilj našega bivanja. Vsakdo je povabljen, da prinaša Boga povsod, kamorkoli ga pošilja: v službo, v družino, pri svojem služenju.

Vatican News

Udeležence kongresa spremlja 65 škofov, sicer pa so na njem prisotni tudi predstavniki 54 laiških gibanj in združenj, 120 redovnih skupnosti in 250 drugih stvarnosti, ki opravljajo svoje poslanstvo na področju poklicanosti. Približno tretjina sodelujočih je mlajših od 35 let. Tridnevni dogodek predstavlja zaključek cikla pastoralnega načrta škofov, ki se je začel leta 2021. Z njim želijo v vsaki škofiji utrditi službo oz. urad, ki spodbuja, da bi življenje živeli kot poklicanost, ter predstavlja različne poti poklicanosti. Vprašanje »Za koga sem jaz?«, ki so ga izbrali za naslov kongresa, je vzeto iz posinodalne apostolske spodbude Christus vivit (št. 286).

Sveti oče se v sporočilu zaustavi ob svetopisemskem odlomku o bogatem mladeniču, predvsem ob Gospodovem odgovoru na mladeničevo vprašanje glede tega, kaj naj stori, da bo prejel večno življenje. Papež pojasni, da smo vsi »upravitelji darov milosti in narave, ki nam jih je dal Gospod, ter da moramo svoje talente vložiti v banko in od njih dobiti obresti, naše imetje mora biti prodano, da bi sadovi dosegli druge«.

Gospod nam z nežno pedagogiko pokaže, da se dobro, h kateremu stremimo, ne doseže z izpolnjevanjem zahtev in doseganjem ciljev. Tudi če smo se za vse to trudili že od svoje mladosti, nam bo vedno manjkalo nekaj zelo preprostega, popolna podaritev samih sebe, da bi sledili Jezusu v dokazu največje ljubezni.

Drugi so smisel življenja

Sveti oče se v nadaljevanju sporočila spominja silovitih poplav, ki so konec oktobra opustošile Španijo ter številnih pričevanj poguma in solidarnosti, ki so sledila. Ob tem izpostavi, da so »drugi« konkreten smoter našega življenja. Papež razloži, da bogati mladenič, o katerem pripoveduje evangelij, »ni znal vlagati v bistveno dejavnost, h kateri ga je vabil Bog«. Gre za povsem drugačen primer od tistih, ki so priskočili na pomoč ne samo žrtvam tega katastrofalnega vremenskega dogodka, temveč tudi pri sprejemanju migrantov ali da bi pomagali ob tragičnem izbruhu vulkana La Palma.

Povsod prinašati Boga, to je poklicanost vsakega

Sveti oče vabi, naj ne zapravljamo materialnih in duhovnih dobrin, ki smo jih poklicani upravljati. Naj jih ne uporabljamo tako, »da bi druge oddaljili od nas in od Boga, ampak si prizadevamo, da bi lahko rekli, da ne dolgujemo drugega kot ljubezni«. Poklicanost vsakega izmed nas je po njegovih besedah to, da prinašamo Boga v vsako okolje, v katerem živimo.

Ne mislimo, da to, kar imamo, ni dovolj. Tudi apostoli niso imeli »zlata in srebra«, vendar pa so po tem, ko so prejeli Svetega Duha, skušali zaznati potrebe drugih. Papež spomni na Petra in Janeza v templju, ki sta prepoznala potrebo ubogega hromega (prim. Apd 3,1-8). Ne dasta mu denarja, ampak ga povabita, naj ju »pogleda«, da bi videl zgled njunega uboštva. In ko pritegneta njegovo pozornost, mu rečeta, naj vstane.

Program kongresa

Kongres se je začel s pozdravi predsednika Španske škofovske konference msgr. Luisa Argüella, madridskega nadškofa kardinala Joséja Coba, nadškofa Brage msgr. Joséja Manuela Garcíe Cordeira, ki je pri Svetu evropskih škofovskih konferenc (CCEE) odgovoren za poklice in mlade, ter nuncija v Španiji msgr. Bernardita Cleopasa Auza. Zatem je bil predstavljen začetni okvirni dokument, ob koncu prvega dne pa je sledilo molitveno bdenje. V soboto so udeleženci sodelovali v delavnicah na teme Beseda, skupnost, subjekt in poslanstvo, v nedeljo pa bo potekala slovesna sveta maša.