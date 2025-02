Papež Frančišek in film: spomini, lepota, srečanja, kateheza pogleda

Med jubilejem umetnikov, ki bo potekal od 15. do 18. februarja 2025, je predviden tudi papežev obisk kompleksa studiev Cinecittà. Njegovo posebno vez s sedmo umetnostjo tvorijo spomini iz otroštva, srečanja z umetniki, filmski citati in tudi izkušnje na snemanjih.

Po besedah svetega očeta bi film lahko imenovali »območje spominov« in »delavnica ustvarjalnosti«. Če želimo razumeti njegovo zanimanje za sedmo umetnost, se moramo vrniti v njegovo otroštvo, v čas po vojni. Kot je večkrat omenil v svojih govorih in intervjujih, si je s starši pogosto ogledal italijanske neorealistične filme – včasih celo po tri zapored. Med srečanjem s predstavniki katoliškega kinematografskega združenja 7. decembra 2019 je dejal: »Ko smo bili otroci, so nas starši peljali gledat te filme in so oblikovali naša srca.«

Papežev pogled na film

V istem govoru pa je razmišljal o treh besedah, ki so ključnega pomena za veliko platno: občestvo, ustvarjalnost in ogled oz. pogled. O prvi je povedal: »Za kino se ve, da je veliko sredstvo združevanja. Predvsem po vojni je na izreden način prispeval k obnovi družbenega tkiva s številnimi trenutki združevanja. Koliko trgov, koliko dvoran, koliko oratorijev, ki so jih animirale osebe, ki so ob gledanju filma prenašale upanja in pričakovanja. Od tam so z olajšanjem odhajali vsakodnevnim tesnobam in težavam naproti. To je bil tudi vzgojni in formativni trenutek za ponovno vzpostavljanje odnosov, ki so jih zaznamovale doživete tragedije.«

Za svetega očeta pa je film tudi sredstvo, s katerim se lahko ponovno govori o tem, kar je lepo. Člane Fundacije za industrijo zabave je 20. februarja 2023 nagovoril z naslednjimi besedami: »Všeč mi je delo, ki ga opravljate, kinematografsko delo, umetniško delo, delo lepote kot velikega izraza Boga. … Lepota, ki je harmonija, je delo Svetega Duha«.

Ljubezen do neorealizma

Papež Frančišek pogosto navaja prizore ali zgodbe, ki jih je videl na filmskem platnu. V intervjuju s p. Antoniem Spadarom 19. avgusta 2013 je dejal: »Fellinijeva Cesta je film, ki mi je bil morda najbolj všeč … Mislim, da sem si ogledal vse filme z Anno Magnani in Aldom Fabrizijem, ko sem bil star med 10 in 12 let. Še en film, ki mi je bil zelo všeč, je bil Rim, odprto mesto.« Sveti oče je ob različnih priložnostih, tudi na Svetovnem vrhu o pravicah otrok 3. februarja letos, spomnil na film Otroci nas gledajo.

O svoji ljubezni do neorealizma je spregovoril v intervjuju, ki ga je msgr. Dario Edoardo Viganò leta 2021 objavil v knjigi Pogled: vrata srca. »Kako lepo bi bilo, da bi prek kina ponovno odkrili pomen vzgoje za čist pogled. Tako kot je to storil neorealizem,« je tedaj izpostavil sveti oče.

O sedmi umetnosti pa je govoril tudi kot o »katehezi pogleda«, o »vzgoji za oči, ki spreminja naš kratkoviden pogled in ga približa samemu pogledu Boga«. To zanimanje za stvarnost je tudi v skladu s tem, kar je papež zapisal v pismu o vlogi literature v formaciji: »Jaz, na primer, imam rad tragične umetnike, ker njihova dela lahko vsi občutimo kot svoja, kot izraz naših lastnih dram. Ko jočemo nad usodo likov, v bistvu jočemo nad sabo in svojo praznino, nad svojimi pomanjkljivostmi, nad svojo osamljenostjo.«

Ne samo neorealizem: Babettina gostija

Celo v apostolski spodbudi Amoris laetitia sveti oče omeni odlomek iz danskega filma: »Največje radosti življenja se porajajo, ko lahko osrečimo druge, v predokusu nebes. Spomnimo se na posrečen prizor iz filma Babettina gostija, kjer velikodušna kuharica prejme hvaležen objem in pohvalo: "Kako zelo boš razveselila angele!"«. Film Gabriela Axla, posnet po kratki zgodbi Karen Blixen, pripoveduje o velikodušnosti Babette, katoličanke, ki jo sprejmeta Martina in Philippa, hčeri protestantskega pastorja. Leta pozneje se odloči, da bo denar, ki ga je zadela na loteriji, porabila, da se s slovesno večerjo pokloni spominu na njunega očeta. Za to zapravi ves denar, vendar pa je vesela, da je osrečila druge.

Andrej Rubljov Andreja Tarkovskega

Med že srečanjem s člani Fundacije za industrijo zabave je papež omenil še enega od filmov, ki so mu pri srcu, z naslednjimi besedami: »Mislim na mojstrovino Andrej Rubljov Andreja Tarkovskega: umetnik postane nem zaradi travme vojne. Ob tem pomislimo na to, kar se tudi danes dogaja v svetu. Rubljov ne slika več, niti ne govori več. Blodi izgubljen v iskanju smisla, dokler ni prisoten pri ulivanju zvona. In ob prvem udarcu tega velikega zvona se njegovo srce ponovno odpre, jezik se mu razveže, ponovno začne govoriti in slikati. In zaslon se napolni z barvami njegovih ikon. Zvok zvona, ki kot po čudežu pride iz zemlje in brona, napolni umetnikovo notranjost s čudenjem in v nekem smislu v njem zazna Božji glas, ki mu šepeta: "Odpri se". Kakor je rekel Jezus v evangeliju: "Efatá!" (Mr 7,34)«.

Papež Frančišek: »protagonist, ne igralec«

Iz pogovora z nemškim režiserjem Wimom Wendersom je leta 2018 nastal dokumentarni film z naslovom Papež Frančišek: mož beseda. Sveti oče je bil v njem »protagonist in ne igralec«, ki je spregovoril o tem, da sanja Cerkev, ki bi bila »uboga za uboge«.

Tudi režiser Gianfranco Rosi je ustvaril film o papežu z naslovom Na poti, ki temelji predvsem na arhivskih posnetkih in pripoveduje o 37 apostolskih potovanjih v 53 državah v prvih devetih letih pontifikata.

Pozornost do umetnikov

Papežev odnos s filmom bogatijo srečanja in neposredni dialog s protagonisti. Večkrat je na primer sprejel režiserja Martina Scorseseja ter režiserja in igralca Roberta Benignija. Junija leta 2023 se je v Vatikanu srečal z 200 umetniki z vsega sveta, junija lani pa s komiki, med katerimi je bila tudi Whoopi Goldberg.