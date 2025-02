PAPEŽ

Papež Frančišek: Edinost kristjanov najti v izpovedovanju ene vere

Na študijskem obisku v Rimu se mudijo mladi duhovniki in menihi vzhodnih pravoslavnih Cerkva, in sicer armenske, koptske, etiopske, eritrejske, malankarske in sirske. V četrtek, 6. februarja 2025, jih je sprejel v avdienco papež Frančišek in jih pozdravil s psalmistovimi besedami: »Kako dobro in kako prijetno je, če bratje prebivajo skupaj« (Ps 133,1).

Vatican News Sveti oče v izročenem govoru spomni, da gre že za peti študijski obisk, ki ga organizira Dikasterij za pospeševanje edinosti kristjanov. Podobne obiske sta prej že pripravili armenska in sirskomalankarska Cerkev. Izrazi hvaležnost za »izmenjavo teh darov«, ki jo podpira Mednarodna mešana komisija za teološki dialog med katoliško Cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi Cerkvami. Obisk v Vatikanu ima poseben pomen, saj letos mineva 1700 let od nicejskega koncila, prvega ekumenskega koncila, ki je razglasil izpoved vere (simbol), skupne vsem kristjanom. Veroizpoved ima močno ekumensko razsežnost in trojni pomen: teološki, ekleziološki in duhovni. »V teološkem smislu je z veroizpovedjo mišljen sklop glavnih resnic krščanske vere, ki se med seboj dopolnjujejo in usklajujejo. V tem smislu je nicejska veroizpoved, ki jedrnato razloži skrivnost našega odrešenja, nesporna in neprimerljiva.« Veroizpoved ima tudi ekleziološki pomen, saj poleg resnic združuje tudi vernike. Simbol, veroizpoved, je znamenje »priznanja in občestva med verniki«. Vsakdo ima vero kot »simbol«, ki svojo polno edinost najde šele skupaj z drugimi. Zato potrebujemo drug drugega, da bi lahko izpovedovali vero, zato je v izvirni različici nicejske veroizpovedi uporabljena množina »verujemo«. Kristjani, ki so še vedno razdeljeni, morajo najti edinost v izpovedovanju ene vere. Izpoved naše vere nosimo kot zaklad v glinenih posodah. Izpoved vere ima še duhovni pomen. »Nikoli ne smemo pozabiti, da je veroizpoved predvsem slavilna molitev, ki nas združuje z Bogom: združitev z Bogom nujno poteka prek edinosti med nami kristjani, ki izpovedujemo isto vero. Če hudič razdvaja, veroizpoved združuje! Kako lepo bi bilo, če bi se vsakič, ko izgovarjamo veroizpoved, počutili združeni s kristjani vseh izročil! Izpovedovanje skupne vere namreč zahteva, da se najprej ljubimo med seboj, k čemur nas vzhodna liturgija vabi pred izpovedjo vere: Ljubimo se med seboj, da bi v edinosti duha izpovedovali svojo vero v Očeta in Sina in Svetega Duha.« Srečanje v Vatikanu je po papeževih besedah »izpoved našega vidnega občestva, medtem ko vztrajno iščemo polno edinost, ki si jo je Gospod Jezus tako goreče želel« (prim. Jn 17,21).