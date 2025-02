Nova svetnika: venezuelski zdravnik Cisneros in Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča v Pompejih

Cerkev bo dobila dva nova svetnika, venezuelskega zdravnika Joséja Gregoria Hernándeza Cisnerosa in Bartola Longa, ustanovitelja marijanskega svetišča v Pompejih. Darovanje življenja je priznano ameriškemu vojaškemu kaplanu, ki je umrl v zaporu v Severni Koreji, in italijanskemu karabinjerju, ki je rešil skupino ljudi pred nacističnim nasiljem. Junaške kreposti pa so priznane dvema duhovnikoma in poljski laikinji.

Sveti oče se kljub zdravljenju v bolnišnici Gemelli posveča svojim nujnim delovnim obveznostim. V ponedeljek, 24. februarja 2025, je sprejel državnega tajnika kardinala Pietra Parolina in msgr. Edgarja Peño Parro, prav tako z državnega tajništva, ter Dikasterij za zadeve svetnikov pooblastil za izdajo petih dekretov.

Papež je prav tako odobril pozitivno glasovanje redne seje kardinalov in škofov, članov Dikasterija za zadeve svetnikov, za kanonizacijo dveh blaženih. Sklenil je sklicati konzistorij, na katerem se bo odločil datum obeh kanonizacij. Za svetnika bosta razglašena José Gregorio Hernández Cisneros in Bartolo Longo.

Vernik moli pred podobo Joseja Gregoria Hernandeza, ki bo postal prvi venezuelski svetnik

José Gregorio Hernández je bil venezuelski zdravnik. Rodil se je 26. oktobra 1864 v Isnotu v Venezueli in umrl 29. junija 1919 v Caracasu.

Papež Frančišek mu je posvetil eno od svojih katehez in ga imenoval »zdravnik revnih« in »apostol miru«, pa tudi »ljudski svetnik« in »misijonar upanja«. Svoje življenje je posvetil skrbi za bolnike, zlasti revne in uboge, v katerih je videl trpečega Jezusa. Moč je črpal iz molitve in tesnega odnosa z Bogom. Začutil je klic, naj svoje življenje daruje za mir. Umrl je za posledicami prometne nesreče, 29. junija 1919. Dan prej je v Parizu bila podpisana pogodba, s katero se je formalno končala prva svetovna vojna. Joséja Gregoria je med prečkanjem ceste zbilo vozilo. Umrl je v bolnišnici v Caracasu z besedami »O, Blažena Devica«. Za blaženega je bil razglašen 30. aprila 2021.

Bartolo Longo, prav tako laik, se je rodil 10. februarja 1841 v italijanskem kraju Latiano in umrl 5. oktobra 1926 v Pompejih. Je ustanovitelj marijanskega svetišča v Pompejih in znan kot »apostol rožnega venca«.

V zgodnjem obdobju svojega življenja se je soočal z zelo veliko notranjo stisko. Med študijem prava v Neaplju se je za nekaj časa približal spiritualizmu, nato pa s pomočjo nekaterih duhovnikov ponovno odkril svojo krščansko vero. V njem se je prebudila želja po spodbujanju karitativnih del. Postal je upravitelj imetja grofice Marianne Farnararo, vdove s petimi majhnimi otroki, in si prizadeval za dostojnejše življenje revnih ljudi, ki so živeli na njenem posestvu v dolini Pompejev.

Leta 1875 je v Pompeje prinesel Marijino podobo, leta 1876 pa je začel graditi svetišče, ki naj bi postalo kraj svetovnega čaščenja in ki je bilo 7. maja 1891 posvečeno Rožnovenski Materi Božji. Bartolo Longo se je poročil z grofico Marianne in skupaj sta svetišče podarila papežu Leonu XIII., ki pa je zakoncema prepustil upravljanje svetišča. S tem se je Longo v celoti posvetil pobožnosti do Marije, kar se je odražalo tudi s pisanjem in razširjenjem knjig, brošur in revij. Umrl je leta 1926, Janez Pavel II. pa ga je leta 1980 razglasil za blaženega.

Kongregacija za zadeve svetnikov bo izdala pet dekretov, ki se nanašajo na dva primera darovanja življenja in tri primere junaških kreposti.

Darovanje življenja je priznano dvema Božjima služabnikoma, to sta:

Emil Joseph Kapaun, je bil škofijski duhovnik. Rodil se je 20. aprila 1916 v Pilsnu (Kansas, ZDA) in umrl 23. maja 1951 v zaporniškem taborišču v Pyoktonu v Severni Koreji. V duhovnika je bil posvečen leta 1940 in leto zatem, z začetkom druge svetovne vojne, kot vojaški kaplan vstopil v vojsko Združenih držav Amerike. Poslan je bil na območje Burme, nato pa kot vojaški kaplan služil v korejski vojni. Večkrat je tvegal svoje življenje, vojakom pomagal preživeti, hkrati pa jih je ne glede na njihovo prepričanje podpiral v veri.

Med bitko pri Unsanu 1. novembra 1950 je z ostalimi vojaki ostal na bojišču in pomagal ranjencem. Kitajske sile so ga ujele in ga pridržale kot vojnega ujetnika v taborišču v Pyoktonu, kjer je sredi trpljenja in pomanjkanja nadaljeval svoj apostolat in neutrudno pomagal 3500 drugim zapornikom. Pomanjkanje hrane in oblačil ter telesne težave, ki so jih povzročile razmere v zaporu, so ga močno oslabile, dokler se teden dni po veliki noči leta 1951 ni zgrudil na tla. Kitajski zaporniki, ki so od Korejcev prevzeli nadzor nad taboriščem, so ga poslali v »hišo smrti«, objekt, kjer so zapornike pustili brez vode, hrane in oskrbe in kjer je Emil Kapaun umrl 23. maja 1951.

Salvo D’Acquisto je mlad italijanski karabinjer, ki se je rodil 15. oktobra 1920 v Neaplju in umrl v Palidoru (Italija), 23. septembra 1943. Pri 18 letih se je pridružil karabinjerjem. Med letoma 1940 in 1942 je bil poslan v Libijo, kjer je jasno pokazal svoje versko prepričanje in moralno neoporečnost, tudi s konkretnimi znamenji, ko se je na primer v javnosti pokrižal ali kot je molitev rožnega venca. Ko je postal vicebrigadir, je bil dodeljen postaji Torrimpietra blizu Rima. 22. septembra 1943 je nacistična enota prispela do kraja Palidoro, ki se je nahajal na teritoriju karabinjerske postaje. Nekaj vojakov je s silo odprlo zaboje s strelivom, kar je povzročilo eksplozijo, zaradi katere je umrl en vojak, dva pa sta bila ranjena. Nacisti so sumili poskus atentata, aretirali mladega Salva in načrtovali ustrelitev 22 oseb. V zameno za njihovo osvoboditev je Salvo D'Acquisto prevzel osebno odgovornost za nesrečo. Triindvajsetletnega karabinjerja so nacisti takoj ustrelili, medtem ko so si talci uspeli rešiti življenje.

Junaške kreposti so priznane trem Božjim služabnikom. To so:

Miguel Maura Montaner, škofijski duhovnik in ustanovitelj kongregacije Hermanas Celadoras del Culto Eucaristico, rodil se je 6. septembra 1843 Pálmi de Mallòrci v Španiji, kjer je tudi 19. septembra 1915;

Didaco Bessi, škofijski duhovnik, ustanovitelj Kongregacije sester dominikank Rožnovenske Marije, rodil se je 5. februarja 1856 v Iolu (Italija) in tam umrl 25. maja 1919;

Kunegundy Siwiec, laikinja, rojena 28. maja 1876 v kraju Stryszawa - Siwcówka (Poljska) in umrla tam 27. junija 1955.