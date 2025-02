Noč s srede na četrtek je bila za papeža mirna. Še naprej počiva.

Poliklinika Gemelli (AFP or licensors)

Tiskovni urad Svetega sedeža je tudi v četrtek, 27. februarja 2025, zjutraj sporočil, da je papež preteklo noč »preživel mirno in počiva«.

Vatican News

Sporočilo, ki ga je tiskovni urad objavil v sredo zvečer, pa navaja, »da se je klinično stanje svetega očeta v zadnjih 24 urah ponovno rahlo izboljšalo. Blaga odpoved ledvic, ugotovljena v preteklih dneh, je izzvenela. Računalniška tomografija prsnega koša,« ki so jo opravili v torek zvečer, je pokazala »normalen potek vnetja pljuč«. Krvne preiskave so v sredo potrdile izboljšanje, ki je bilo ugotovljeno dan pred tem.

Izbrano 25/02/2025 V bolnišnici Gemelli in na Trgu sv. Petra vsak dan molitev za papeža Frančiška V polikliniki Gemelli, kjer se zdravi papež Frančišek, je v kapeli Janeza Pavla II. v ponedeljek, 24. februarja 2025, ob 12. uri potekala adoracija, zatem pa evharistično ...

»Sveti oče nadaljuje zdravljenje z visokim pretokom kisika;« sicer tudi v sredo »ni imel dihalnih stisk in nadaljuje z respiratorno fizioterapijo. Kljub rahlemu izboljšanju prognoza ostaja zadržana«.

Dopoldan je papež Frančišek prejel evharistijo, popoldan pa je nadaljeval z delom.

S tiskovnega urada Svetega sedeža so prav tako sporočili, da je papež v preteklih dneh prejel veliko število pisem, risb in cvetja.