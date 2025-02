Misijonarke ljubezni hvaležne papežu Frančišku

Skupina misijonark ljubezni se je med splošno avdienco 12. februarja zahvalila papežu Frančišku, da je njihovo ustanoviteljico sveto Terezijo iz Kalkute vpisal v Splošni rimski koledar.

Sestra Joseph, vrhovna predstojnica misijonark ljubezni, je za vatikanske medije zatrdila, da dejanski razvoj človeka pomeni odpreti srce za bližnjega, kot je to počela Mati Terezija. »Srce Matere Terezije še vedno močno utripa v življenju vseh nas in nas v tem jubileju upanja spodbuja, naj se ne predamo in naj sledimo Jezusu.«

V besedah sestre Joseph je zaznati hvaležnost in veselje ob izdaji odloka Dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, s katerim je papež vpisal praznovanje svete Terezije iz Kalkute v Splošni rimski koledar.

Sestro Joseph je pri splošni avdienci spremljalo 35 sosester, ki so s svojimi belimi sariji z modro obrobo obdale svetega očeta. Prosile so ga, naj »blagoslovi njihovo delo, ki je namenjeno najbolj ubogim ljudem«, a prav tako so ga prosile za »poziv k prenovi, da bi se vsi ljudje vrnili h koreninam evangelija ter se pustili voditi njegovemu nauku«.

V svetu, ki neneno zasleduje tehnološki napredek, kot je izpostavila sestra Joseph, »ne smemo nikoli pozabiti, da je pravi napredek človeka v tem, da se vsak dan in z vsem srcem posveča bližnjemu«. Spomnila je na okrožnico Dilexit nos, v kateri nas papež Frančišek »poziva, naj ponovno odkrijemo Presveto Srce Jezusovo in sprejmemo Kristusovo ljubezen; to je ljubezen, ki jo vsi mi moramo nameniti ponižnemu, bolnemu in nezaščitenemu, kot nas je to učila Mati Terezija«.