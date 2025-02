Kardinal Reina v bolnišnici Gemelli maševal za papeža. »Doživljamo moč molitve«

"Ko pride trenutek krhkosti, bolezni, ko izkusimo, kako omejena je naša narava, se takoj z vsemi močmi oklenemo Boga. In to storimo z iskrenostjo srca, ker začutimo hrepenenje po neskončnem, ki je že položeno v naše srce." (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

V sredo, 26. februarja 2025, se je vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina, v kapeli svetega Janeza Pavla II. v polikliniki Gemelli udeležil enourne adoracije, nato je daroval sveto mašo za zdravje papeža Frančiška, ki poteka vsak dan ob 13. uri. Med homilijo je spomnil na papežev zgled vztrajne molitve za mir ter poudaril, da je moč molitve zelo pomembna, saj razširi srce.

Vatican News

Kot je uvodoma dejal bolnišnični kaplan, so o obhajanju evharistije obvestili tudi svetega očeta, ki se je navzočim duhovno pridružil. Kardinal Reina, ki je dan pred tem za papeževo zdravje maševal v argentinski narodni cerkvi Žalostne Matere Božje v Rimu, je spomnil, da po vsem svetu potekajo številne molitvene pobude v podporo papežu.

Med homilijo se je navezal na prebrane evangeljske besede »Kdor ni proti nam, je za nas.« Poudaril je, da Jezus okoli sebe ne zbira ozkega kroga oseb, ki utesnjuje, ampak izhajajoč iz sebe širi in z veliko radodarnostjo podeljuje vsa znamenja dobrega. Ob tem je dodal, da »doživljamo, da smo ena sama velika družina. Doživljamo moč molitve in lepoto tega, da smo družina. Morda se med seboj ne poznamo, vendar smo vsi tukaj iz istega razloga«.

Nadalje je izpostavil, da je lepo »izkusiti moč molitve« ter povabil, da bi jo razširili na ves svet. Spomnil je, kako vztrajno je papež zlasti v zadnjih mesecih molil za mir in našteval različne države, kjer potekajo konflikti. Po kardinalovih besedah je pomembno, »da molimo, da razširimo svoje srce k Bogu, še prej pa da izkusimo, da Bog razširi naše srce. Ko pride trenutek krhkosti, bolezni, ko izkusimo, kako omejena je naša narava, se takoj z vsemi močmi oklenemo Boga. In to storimo z iskrenostjo srca, ker začutimo hrepenenje po neskončnem, ki je že položeno v naše srce«. Ob koncu je vikar rimske škofije zaželel, da bi bili eno srce in ena duša, kakor beremo v Apostolskih delih glede prvih krščanskih skupnosti. Homilijo je sklenil s prošnjo, naj Gospod svetemu očetu »čim prej povrne zdravje in mu omogoči, da bi še naprej vodil njegovo sveto Cerkev, da bi bila lahko deležna njegovega nauka, njegovega preroštva. Kar prosimo zanj, prosimo tudi za vse kristjane po svetu,« je še dejal kardinal Reina.

Sicer pa se skupnost poliklinike Gemelli pripravlja na svoj jubilej, ki bo potekal v soboto, 1. marca. Predvideni program ostaja enak, z izjemo avdience papeža Frančiška, ki je bila odpovedana. Kot je za Vatican News dejal laik Federico, ki v teh dneh koordinira adoracijo in svete maše v polikliniki Gemelli, se čuti »občestvo različnih poklicev in starosti«, v kapeli se zbirajo tudi študenti in zaposleni. Po njegovih besedah gre za »lepo pričevanje o tem, kakšna naj bi bila bližina vsem bolnikom in v teh dneh papežu«. Tu smo vedno povabljeni na bolnika gledati tako z vidika ljubezni in vere kot tudi z medicinskega vidika. »To je celostna oskrba. In vsakdo da na razpolago svoje talente,« je prepričan Federico.