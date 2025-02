Jubilejna avdienca o Mariji Magdaleni: Obrnimo se k Jezusu in se spreobrnimo

Katehezo med drugo jubilejno avdienco v soboto, 1. februarja 2025, je papež namenil Mariji Magdaleni ter dejal, da se pri njej lahko učimo obračati k življenju. Marija Magdalena se je namreč od praznega groba obrnila k Jezusu in se tako spremenila, torej spreobrnila. Jezus jo je ozdravil z usmiljenjem in ona je ponovno vstopila v Božje sanje, njena pot pa je dobila nove cilje. Tako se poraja upanje, ki nikoli ne razočara, je dejal sveti oče.

Vatican News

Jubilejna avdienca je potekala v vatikanski dvorani Pavla VI., ki jo je napolnilo osem tisoč vernikov iz italijanskih škofij Caserta in Capua. Dva tisoč romarjev iz škofije Sulmona-Valva v Abrucih pa je zaradi velikega števila udeležencev avdienci sledilo iz bazilike svetega Petra. Ob koncu se jim je papež Frančišek pridružil in jih osebno pozdravil. Zahvalil se jim je za njihovo navzočnost in jim podelil svoj blagoslov. Vsi skupaj so zatem molili očenaš.

Jubilejne avdience v svetem letu potekajo ob sobotah. Naslednja bo 15. februarja. Ostali datumi so: 1. in 15. marec, 5. april, 10. in 13. maj, 14. junij, 6. in 27. september, 4. in 25. oktober, 8. in 22. november, 6. in 20. december.

Verniki, zbrani v baziliki svetega Petra

Svetopisemski odlomek: Jn 20,14-16

Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji je rekel: »Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?« Ona je mislila, da je vrtnar, in mu rekla: »Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga bom jaz vzela.«Jezus ji je rekel: »Marija!« Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla: »Rabuní« (kar pomeni Učitelj).

Jubilejna kateheza: Upati pomeni obrniti se – Marija Magdalena

Dragi bratje in sestre, za ljudi in Zemljo jubilej pomeni nov začetek; je čas, ko je vse treba na novo premisliti v okviru Božjih sanj. Vemo, da beseda “spreobrnjenje” pomeni spremembo smeri. Končno lahko na vse pogledamo z druge perspektive in tako gredo tudi naši koraki proti novim ciljem. S tem se poraja upanje, ki nikoli ne razočara. Sveto pismo o tem pripoveduje na več načinov. Tudi pri nas je izkušnjo vere spodbudilo srečanje z ljudmi, ki so se v življenju znali spremeniti in so tako rekoč vstopili v Božje sanje. Kajti čeprav je na svetu toliko zla, lahko prepoznamo, kdo je drugačen: njegova veličina, ki pogosto sovpada z majhnostjo, nas osvoji.

Lik Marije Magdalene v evangelijih v tem smislu izstopa nad vsemi drugimi. Jezus jo je ozdravil z usmiljenjem (prim. Lk 8,2) in ona se je spremenila. Sestre in bratje, usmiljenje človeka spremeni, usmiljenje spremeni srce. Marijo Magdaleno je usmiljenje vrnilo v Božje sanje in njeni poti dalo nove cilje.

Janezov evangelij pripoveduje o njenem srečanju z vstalim Jezusom na način, ki nas spodbuja k razmišljanju. Večkrat ponovi, da se je Marija obrnila. Evangelist dobro izbira besede! Marija v solzah najprej pogleda v grob, nato pa se obrne: Vstali ni na strani smrti, ampak na strani življenja. Zamenjamo ga lahko za enega od ljudi, ki jih vsak dan srečujemo. Potem, ko zasliši svoje ime, evangelij pravi, da se Marija spet obrne. Tako raste njeno upanje: zdaj vidi grob, vendar ne tako kot prej. Lahko si osuši solze, saj je slišala svoje ime: samo njen Učitelj ga izgovarja na ta način. Zdi se, da je stari svet še vedno tam, vendar pa več ne obstaja. Ko čutimo, da Sveti Duh deluje v našem srcu, in slišimo, da nas Gospod kliče po imenu, znamo razločevati Učiteljev glas.

Izbrano 11/01/2025 Prva jubilejna avdienca, sveti oče: Jubilej pomeni začeti znova V vatikanski dvorani Pavla VI. je v soboto, 11. januarja 2025, potekala prva jubilejna avdienca. Papež Frančišek je zbrane »romarje upanja« spodbudil k novemu začetku na ...

Dragi bratje in sestre, od Marije Magdalene, ki jo izročilo imenuje »apostolka apostolov«, se učimo upanja. V novi svet vstopimo tako, da se spreobrnemo več kot enkrat. Naša pot je nenehno povabilo k spremembi perspektive. Vstali nas vodi v svoj svet, korak za korakom, pod pogojem, da si ne domišljamo, da že vse vemo.

Vprašajmo se danes: Ali se znam obrniti in na stvari pogledati drugače, z drugačnim pogledom? Ali imam željo po spreobrnjenju?

Preveč vase zaverovan in preponosen ego nam preprečuje, da bi prepoznali Vstalega Jezusa. Še danes je namreč njegov videz enak videzu običajnih ljudi, od katerih se zlahka obrnemo stran. Tudi ko jočemo in obupujemo, ga puščamo za seboj. Namesto da bi gledali v temo preteklosti, v praznino groba, se od Marije Magdalene naučimo obračati k življenju. Tam nas čaka naš Učitelj. Tam izgovarja naše ime. Kajti v resničnem življenju je prostor za nas, vedno in povsod. Je prostor zate, zame, za vsakega od nas. Nihče nam ga ne more vzeti, ker je bilo vedno namenjeno prav nam. Vsak lahko reče: jaz imam svoje mesto, jaz sem poslanstvo! Razmislite o tem: Kje je moje mesto? Kaj je poslanstvo, ki mi ga daje Jezus? Naj nam ta misel pomaga, da bomo v življenju zavzeli pogumno držo. Hvala.