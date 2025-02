Papež Frančišek: Jezus je zveličanje, Jezus je luč, Jezus je znamenje, ki se mu nasprotuje

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim. Danes nam evangelij bogoslužja (Lk 2,22-40) spregovori o Mariji in Jožefu, ki sta prinesla otroka Jezusa v jeruzalemski tempelj«. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnji praznik Gospodovega darovanja ter dan posvečenega življenja.

Papež Frančišek

Po postavi ga prineseta v Božje bivališče kot osvežitev spomina, da življenje prihaja od Gospoda. In medtem ko Sveta družina izpolnjuje nekaj, kar je Izraelsko ljudstvo počelo od nekdaj, iz generacije v generacijo, se zgodi nekaj, kar se ni še nikoli zgodilo.

Dva starčka, Simeon in Ana, prerokujeta glede Jezusa. Hvalita Boga in govorita o otroku »vsem, ki so pričakovali zveličanje Jeruzalema« (v. 38). Njuna ganjena glasova odmevata med starodavnimi kamni templja in oznanjata dopolnitev Izraelovega pričakovanja. Bog je zares prisoten sredi svojega ljudstva, in sicer ne zato, ker bi bival med štirimi zidovi, temveč, ker živi kot človek med ljudmi. To je Jezusova novost. V starosti Simeona in Ane se zgodi novost, ki spremeni zgodovino sveta.

Ob njima sta se Marija in Jožef čudila temu, kar sta slišala. Ko Simeon sprejme otroka v naročje, ga imenuje na tri čudovite načine, ki zaslužijo razmislek. Trije načini, tri poimenovanja. Jezus je zveličanje, Jezus je luč, Jezus je znamenje, ki se mu nasprotuje.

Najprej, Jezus je zveličanje. Tako pravi Simeon, ko moli Boga: »Zakaj moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh ljudstev« (v. 30-31). To nas vedno pusti začudene, da je vsesplošno zveličanje osredotočeno v samo enem! Da, ker v Jezusu prebiva vsa polnost Boga (prim. Kol 2,9).

Drugi vidik: »Jezus je luč v razsvetljenje poganov« (v. 32). Kakor sonce, ki vzhaja nad svet, tako ga bo ta otrok rešil temin zla, bolečine in smrti. O, kako tudi danes potrebujemo to luč!

In končno, otrok, ki ga je objel Simeon, je znamenje nasprotovanja, »da se razodenejo misli mnogih src« (v. 35). Jezus razodeva kriterij za presojanje vse zgodovine in njene drame ter tudi življenja vsakega od nas. In kateri je ta kriterij? Ljubezen. Kdor ljubi živi, kdor sovraži umre. Torej Jezus je zveličanje, Jezus je luč, Jezus je znamenje, ki se mu nasprotuje.

Razsvetljeni s tem srečanjem z Jezusom, se lahko vprašamo: Kaj jaz, ti, ti, jaz, pričakujem v svojem življenju? Kaj je moje veliko upanje? Moje srce želi videti Jezusovo obličje? Pričakujem razodetje njegovega načrta zveličanja za vse človeštvo?

Molimo skupaj z Marijo, najčistejšo Materjo, da nas spremlja skozi svetlobo in senco zgodovine proti srečanju z Gospodom.