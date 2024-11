Vojna v Ukrajini. Papež: orožje naj zamenja dialog.

Včeraj, 19. novembra, je minilo tisoč dni od začetka invazije na Ukrajino. »To je tragična obletnica zaradi žrtev in uničenja, ki ga je povzročila, hkrati pa sramotna nesreča za celotno človeštvo!« je dejal papež ob koncu splošne avdience, 20. novembra. Dodal je, da pa nas to »ne sme odvrniti od tega, da bi stali ob strani mučenemu ukrajinskemu ljudstvu, da bi prosili za mir in si prizadevali, da bi orožje zamenjala dialog in srečanje«.