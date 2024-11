PAPEŽ

Sveti oče ponovno poziva k molitvi za mir

Ob koncu splošne avdience, 13. novembra, sveti oče ni pozabil ljudi, ki trpijo zaradi vojne, in je ponovno pozval k molitvi: »Ne pozabimo držav v vojni. Bratje in sestre, mučena Ukrajina trpi! Ne pozabimo Ukrajine, ne pozabimo Palestine, Izraela, Mjanmara in mnogih drugih narodov v vojni. Ne pozabimo tiste skupine palestinskih migrantov, nedolžnih ... Molimo za mir. Zelo potrebujemo mir!«