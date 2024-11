PAPEŽ

Papež Frančišek sprejel v avdienco ultramaratonca Martina Strela

Papež Frančišek je v četrtek, 21. novembra 2024, sprejel v avdienco Martina Strela, slovenskega poklicnega maratonskega plavalca in večkratnega svetovnega rekorderja v plavanju na dolgih progah in njegovo soprogo Mayo Peron. Martin Strel plava pod geslom: Za mir, prijateljstvo in čiste vode.