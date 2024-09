1. septembra 2024, »obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva. (Google Earth / Maxar Technologies)

PAPEŽ

Papež spomnil, da danes obhajamo dan molitve za skrb stvarstva

Sveti oče je nadalje spomnil, da v nedeljo 1. septembra 2024, »obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Upam od vseh, ustanov, društev, družin in vsakega človeka, konkretno zavzemanje za naš skupni dom. Krik ranjene Zemlje postaja vse bolj zaskrbljujoč in zahteva odločno in nujno ukrepanje.«