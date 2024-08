Trg sv. Petra med opoldansko molitvijo. (AFP or licensors)

PAPEŽ

Papež povabil k molitvi za mir na vsakem vojnem območju

Sveti oče je med opoldansko molitvijo Angel Gospodov v nedeljo, 18. avgusta 2024, še dejal: »In še naprej molimo, da bi se odprle poti miru na Bližnjem vzhodu – v Palestini, Izraelu –, pa tudi v mučeni Ukrajini, v Mjanmaru in na vsakem vojnem območju, z zavzetostjo za dialog in pogajanje ter vzdržanosti nasilnih dejanj in reakcij.