Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi

Evharistija, postavljena med zadnjo večerjo, je bila točka prihoda dolge poti, med katero jo je v naprej oznanil preko nekaterih znamenj, še zlasti s pomnožitvijo kruha, kot jo pripoveduje evangelij današnjega bogoslužja (prim. Lk 9,11b-17). Jezus je poskrbel za množico, ki je hodila za njim, da bi prisluhnila njegovi besedi in da bi bila osvobojena različnih vrst zla. Blagoslovil je pet hlebov in dve ribi, jih razlomil. Učenci so to razdelili in »vsi so jedli ter se nasitili« (Lk 9,17), pravi e

1Mz 14,18-20

Salemski kralj Melkízedek pa je prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik Boga Najvišjega. Blagoslovil ga je in rekel:

»Blagoslovljen bodi Abram od Boga Najvišjega,

Stvarnika nebes in zemlje.

In slavljen bodi Bog Najvišji,

ki je izročil sovražnike v tvoje roke!«

Potem mu je Abram dal desetino od vsega.

1Kor 11,23-26

Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil, da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo, ki je za vas; to delajte v moj spomin.« Prav tako tudi kelih po večerji in je rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi; kolikokrat pijete, delajte to v moj spomin.« Kolikokrat namreč jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.

Lk 9,11-17

Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu ter ozdravljal tiste, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: »Odpústi množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža; tukaj smo na pustem kraju.« Rekel jim je: »Dajte jim vi jesti!« Oni pa so rekli: »Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi, razen če gremo in sami kupimo hrano za vse to ljudstvo.« Bilo pa je okoli pet tisoč mož. Rekel je svojim učencem: »Posedite jih v skupinah približno po petdeset.« Storili so tako in vse posedli. Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so z njimi postregli množici. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, dvanajst košar koščkov.

Razlaga cerkvenih očetov

Sv. Beda Častitljivi pravi: »Samo evangelist Luka omenja poučevanje o Božjem kraljestvu, ki uvaja v čudež pomnožitve z besedami: 'Pridigati Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike'.« Sv. Ambrož o Božjem kraljestvu pravi, da »pride takrat, ko Mesija poučuje, ozdravlja in hrani svoje ljudstvo, kakor so to obljubljali starodavni preroki.« Sv. Ciril Aleksandrijski nadaljuje: »Nahranitev 5000 oseb se je že zgodilo tudi v Stari zavezi. Jezus je namreč prerok kakor Mojzes, ki je hranil ljudstvo v puščavi.« Sv. Avguštin k tej povezavi doda še eno: »So pa tudi nekateri alegorični vidiki v čudežni pomnožitvi kruha, ki jo povežejo s Staro zavezo. Eden med njimi je ta, da pet hlebov predstavlja 5 Mojzesovih knjig.« Sv. Ambrož pa dodaja, da lahko »pet hlebov predstavlja pet čutov, saj sedem hlebov, s katerimi je nasitil štiri tisoč oseb, predstavlja sveti kruh počitka, ki pa napoveduje osem hlebov vstajenja. Ta kruh je Božja Beseda, ki mistično raste na način, da voda postane vino med svatbo v Kani. Čudežna hrana petih hlebov in dveh rib za tisoče, pa odpira pot za še močnejšo Kristusovo hrano, njegovo telo in njegovo kri. Ta čudež nahranitve je napoved zadovoljitve Cerkve ob Gospodovi mizi ter ob nebeški gostiji.« Prudencij pa pravi, da »z nahranitvijo pet tisoč oseb, Stvarnik preko Mesija da v obilju potrebno hrano svojemu stvarstvu za večno življenje. Ta obilnost pa prihaja z nebeške mize.« Sv. Ciril Aleksandrijski pa pojasni: »To, da je bilo za vse, opogumlja tiste, ki nimajo veliko za ponudit, ko nudijo gostoljubje tujcem, da bo Gospod preskrbel potrebno.«

Misli Benedikta XVI.

Sam papež Urban IV. je hotel dati zgled, ko je obhajal praznik Svetega Rešnjega Telesa v Orvietu, kjer je takrat prebival. Prav na njegov ukaz hranijo v mestni stolnici slavni korporal s sledovi evharističnega čudeža, ki se je leto pred tem zgodil v Bolseni. Med posvečevanjem kruha in vina so nekega duhovnika obšli veliki dvomi glede resnične navzočnosti Kristusovega telesa in krvi v evharističnem zakramentu. Kapljice krvi so čudežno pritekle iz posvečene hostije in tako potrdile, kar izpoveduje naša vera. Z besedami evharistične pesmi Adoro te devote ponovimo pred Gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem Zakramentu: »Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.«

Kateheza o sv. Julijani Kornilonski, 10. november 2010

Duhovne misli za praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi so iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. pri avdienci v sredo, 10. novembra 2010 o sv. Julijani Kornilonski, ki je s svojo veliko gorečnostjo prispevala k uvedbi enega najpomembnejših slovesnih praznikov v bogoslužnem letu.

Tudi danes bi vam rad predstavil malo znano žensko osebnost, ki pa ji Cerkev dolguje veliko hvaležnost, Gre za sv. Julijano Kornilonsko, znano tudi pod imenom Julijana iz Liegea. Pri šestnajstih letih je imela prvo videnje, ki se je potem večkrat ponovilo med njenim češčenjem Najsvetejšega. V videnju je opazila luno v njenem polnem sijaju, a s temno črto, ki jo je prečkala po sredini. Gospod ji je dal razumeti pomen tega, kar se ji je prikazalo. Luna je predstavljala življenje Cerkve na svetu, temna črta pa odsotnost bogoslužnega praznika, v katerem bi lahko verniki častili evharistijo, da bi si krepili vero, napredovali v krepostih in zadoščevali za žalitve najsvetejšemu Zakramentu. Julijana je bila naprošena, naj si učinkovito prizadeva za uvedbo tega praznika. Okrog dvajset let je ohranila v tajnosti to razodetje, ki ji je srce napolnjevalo z veseljem.

Prav lieški škof Robert de Thourotte, ki je sprva omahoval, je prvi vzpostavil praznik svetega Rešnjega telesa v svoji škofiji. Sledili so mu drugi škofje in praznik uvedli na območjih, ki so bila zaupana njihovi pastirski skrbi.

Za praznik sv. Rešnjega telesa se je navdušil tudi Jakob Pantaleon, ki je spoznal svetnico, ko je bil arhidiakon v Liegeu. Prav on je, ko je postal papež z imenom Urban IV., leta 1264 vpeljal na četrtek po binkoštih slovesni praznik sv. Rešnjega telesa kot zapovedani praznik za vesoljno Cerkev.

Čeprav se je po smrti Ubrana IV. obhajanje praznika Svetega Rešnjega Telesa omejilo, ga je papež Janez XXII. leta 1317 obnovil za vso Cerkev. Odtlej se je praznik čudovito razvijal in je še vedno zelo cenjen med krščanskim ljudstvom.

Z veseljem lahko potrdim, da je danes v Cerkvi prava »evharistična pomlad«. Koliko ljudi se v tihoti ustavi pred tabernakljem, da se ljubeče pogovorijo z Jezusom! V tolažbo nam je vedeti, da je nemalo skupin mladih odkrilo lepoto molitve v adoraciji pred Najsvetejšim. V molitvi prosim, da bi se ta evharistična »pomlad« vedno bolj širila po vseh župnijah.

Dragi prijatelji! Zvestoba srečevanju z evharističnim Kristusom pri nedeljski sveti maši je bistvena za pot vere, skušajmo pa tudi prihajati pogosto obiskat Gospoda, navzočega v tabernaklju! Ko v adoraciji gledamo posvečeno hostijo, se srečujemo z darom Božje ljubezni, se srečujemo z Jezusovim trpljenjem in križem, pa tudi z njegovim vstajenjem. Prav prek našega gledanja v adoraciji nas Gospod priteguje k sebi, v svojo skrivnost, da bi nas spremenil, kakor spreminja kruh in vino (prim. Benedikt XVI., Homilija na praznik Svetega Rešnjega Telesa, 15. junija 2006). Z besedami evharistične pesmi Adoro te devote ponovimo pred Gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem Zakramentu: »Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.«

Misli papeža Frančiška

Evharistija je zakrament občestva, ki nas spodbuja, naj izstopimo iz individualizma, da bi skupaj živeli hojo za Jezusom in vero vanj. Ta večer smo mi tista množica iz evangelija, ko Jezus nasiti pet tisoč glavo množico. Tudi mi želimo hoditi za Jezusom, ga poslušati, vstopiti v občestvo z njim v evharistiji, da bi ga tako spremljali in bi nas on spremljal. Jezus govori v tišini skrivnosti evharistije in nas vsako krat spominja, da hoditi za njim pomeni izstopiti iz nas samih in iz našega življenja narediti dar njemu in drugim in ne našo posest. Velika množica ljudi je sledila Jezusu in ga poslušala, kajti govoril in deloval je na nek nov način. Ko se je zvečerilo, so učenci ljudi hoteli odpustiti. To je bila njihova rešitev za množico, ki se je nahajala na pustem kraju: Vsak naj poskrbi zase, odide v bližnje vasi in si najde prenočišče in hrano.

Tudi kristjani smo velikokrat v tej skušnjavi, ko se ne zavzamemo za stiske drugega, ampak ga raje odslovimo z besedami: »Naj ti Bog pomaga!« A Jezusov odziv gre onkraj takšne drže, s katero preseneti učence: »Vi sami jim dajte jesti«. Učenci ljudi na Jezusovo prošnjo posedejo po skupinah, Jezus blagoslovi pet hlebov kruha in dve ribi, razdelijo jih med množico in vsi se nasitijo. In v tem gre za trenutek globokega občestva: množica, žejna Gospodove besede, je sedaj nahranjena z njegovim kruhom življenja. S poslušanjem Jezusove besede in hranjenjem z njegovim telesom in krvjo, množica postane skupnost, anonimnost postane občestvo. Evharistija je zakrament občestva, ki nas spodbuja, naj izstopimo iz individualizma, da bi skupaj živeli hojo za Jezusom in vero vanj. Vprašati se moramo, kako živimo evharistijo, na anonimen način ali kot resnično občestvo z Gospodom in tudi vsemi brati in sestrami.

Pomnožitev kruha izvira iz Jezusovih besed učencem: »Vi sami jim dajte«. Učenci razdelijo tisto malo, kar imajo. Ravno tistih nekaj hlebov in rib v Gospodovih rokah nasiti vso množico. V Cerkvi in tudi v družbi, je ključna beseda, ki se je ne smemo bati, solidarnost; dati na razpolago Bogu to, kar imamo, naše male zmožnosti, kajti samo v razdeljevanju, v podarjanju, bo naše življenje rodovitno, rodilo bo sadove, saj je beseda solidarnost nepriljubljena pri svetnem duhu. Ta večer nam Gospod ponovno razdeljuje kruh, ki je njegovo Telo, on sam se podarja. In tudi mi doživljamo solidarnost Boga s človekom; solidarnost, ki se nikoli ne izčrpa; solidarnost, ki nas vedno osupne. Bog nam postane bližnji, v žrtvi križa se poniža in vstopi v temo smrti, da bi nam dal svoje življenje, ki premaga zlo, egoizem in smrt. Jezus se nam tudi ta večer daje v evharistiji, z nami deli isto pot, postane hrana, ki podpira naše življenje tudi v trenutkih, ko pot postane težka in ovire upočasnjujejo naše korake. V evharistiji nas Gospod spodbuja, da hodimo po njegovi poti služenja, razdeljevanja, poklanjanja. Tisto malo, kar imamo, tisto malo, kar smo, če razdelimo, bo postalo bogastvo, kajti moč Boga, ki je ljubezen, vstopa v našo revščino in jo spreminja.

Angel Gospodov, nedelja, 23. junij 2019

Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes se v Italiji in po drugih narodih obhaja slovesni praznik Kristusovega Telesa in Krvi, Corpus Domini. Evangelij nam predstavlja dogodek čudeža hlebov (prim. Lk 9,11-17), ki se je zgodil ob obali Galilejskega jezera. Jezus je zavzeto govoril tisočim osebam ter ozdravljal. Ko se je začelo večeriti, so se učenci približali k Gospodu in mu rekli: »Odpústi množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža« (v. 12). Tudi učenci so bili utrujeni. Bili so namreč na pustem kraju in ljudje bi morali zato, da bi kupili hrano, hoditi in iti v vasi. Jezus to vidi in jim odgovori: »Dajte jim vi jesti!« (v. 13). Te besede so pri učencih povzročile začudenje, niso razumeli, morda so se razjezili in odgovorili: »Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi, razen če gremo in sami kupimo hrano za vse to ljudstvo« (ibid.). Malo so bili jezni.

Jezus pa povabi svoje učence, da naredijo resnično spreobrnjenje od logike »vsak zase« k tisti o podelitvi, začenši s tistim malo, ki nam Previdnost da na razpolago. In takoj pokaže, da mu je povsem jasno, kar hoče storiti. Reče jim: »Posedite jih v skupinah približno po petdeset« (v. 14). Potem je vzel v svoje roke pet hlebov in dve ribi, se ozrl k nebeškemu Očetu in izgovoril blagoslovno molitev. Zatem je začel lomiti kruh in deliti ribe, jih dajal učencem, ki so jih razdelili množici. In ta hrana ni prenehala, dokler vsi niso prijeli do nasičenosti.

Ta čudež – zelo pomemben, saj ga pripovedujejo vsi evangelisti – kaže na Mesijevo moč in istočasno na njegovo sočutje. Jezus ima sočutje do ljudi. To čudežno dejanje ne ostane samo kot eno največjih znamenj Jezusovega javnega življenja, ampak je že vnaprej to, kar bo potem na koncu, spomin njegove žrtve, torej evharistija, zakrament njegovega Telesa in njegove Krvi, darovane za zveličanje sveta.

Evharistija je »povzetek« vsega Jezusovega bivanja, ki je bilo eno samo dejanje ljubezni do Očeta in do bratov. Tudi tam, kakor med čudežem pomnožitve hlebov, je Jezus vzel kruh v svoje roke, povzdignil Očetu blagoslovno molitev, razlomil kruh in ga dal učencem. Potem je isto storil s kelihom vina. Toda tisti trenutek, na večer pred svojim trpljenjem, hoče On v tej gesti zapustiti Oporoko nove Zaveze, trajen spomin svoje velike noči trpljenja in vstajenja. Praznik Rešnjega Telesa nas vsako leto vabi, da obnovimo čudenje in veselje za ta čudovit Gospodov dar, evharistijo. Sprejmimo jo z hvaležnostjo, ne pasivno, iz navade. Ne smemo se navaditi evharistije in iti obhajati se, kakor iz navade, ne! Vsakič, ko se približamo oltarju, da bi prejeli evharistijo, moramo obnoviti naš »amen« Kristusovemu telesu. Ko duhovnik reče »Kristusovo telo«, mi rečemo: »Amen«. Naj bo to »amen«, ki prihaja iz srca, iz prepričanja. Jezus je, Jezus nas je zveličal in Jezus je, ki prihaja dati mi moč za življenje. Jezus je, živi Jezus. Ne navadimo se, vsakič naj bo, kot bi bilo prvo obhajilo.

Izraz evharistične vere svetega Božjega ljudstva so procesije z Najsvetejšim Zakramentom, ki se na ta slovesni praznik odvijajo povsod v katoliški Cerkvi. Tudi jaz bom nocoj v rimski četrti Casal Bertone obhajal mašo, kateri bo sledila procesija. Vse vas vabim k udeležbi, tudi duhovno, preko radija in televizije. Marija naj nam pomaga, da bomo z vero in ljubeznijo hodili za Jezusom, ki ga častimo v evharistiji.

Sveta maša in procesija, Casal Bertone, nedelja, 23. junij 2019

Beseda »blagoslov« je sestavljena iz »blago« in »slovo«, torej »izreči ali povedati blago ali dobro besedo nad nekom«. V prvem berilu iz prve Mojzesove knjige Melkízedek izreče blagoslov nad Abramom (glej 1 Mz 14,19-20): »Blagoslovi naj te, Abram, Bog Najvišji, ki je ustvaril nebo in zemljo!« »Vse se začne z blagoslovom: besede dobrega ustvarjajo zgodovino dobrega. Enako se zgodi v evangeliju. Jezus, preden pomnoži kruh, ga blagoslovi: »Vzel je pet hlebov, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico« (glej Lk 9,16). Blagoslov iz petih hlebov kruha naredi hrano za množico: povzroči slap dobrega.

Blagoslavljanje ustvari dobro, ker pomeni spremeniti besedo v dar. Ko se blagoslavlja, se ne naredi nekaj zase, ampak za druge. Blagosloviti ne pomeni izreči lepe besede, uporabljati besede, ki ustrezajo okoliščini. Pomeni izreči dobro, povedati z ljubeznijo. Tako je storil Melkízedek, ko je spontano govoril dobro o Abramu, ne da bi ta kar koli rekel ali zanj storil. Tako je naredil tudi Jezus in pokazal na pomen blagoslova z zastonjsko razdelitvijo kruha. Koliko krat smo tudi mi bili blagoslovljeni, v cerkvi ali v naših hišah, koliko krat smo bili deležni dobrih besed ali pa znamenja križa na čelo … Postali smo blagoslovljeni na dan našega krsta in ob koncu vsake maše smo blagoslovljeni. Evharistija je šola blagoslova. Bog reče dobro o nas, svojih ljubljenih otrocih, in nas tako spodbudi, da gremo naprej. In mi blagoslavljamo Boga v naših zborih (glej Ps 68,27), s tem pa najdemo zadovoljstvo slavljenja, ki osvobaja in ozdravlja srce. K maši prihajamo z gotovostjo, da smo blagoslovljeni od Gospoda, in odhajamo od nje, da bi blagoslavljali, bili kanali dobrega v svetu.

Pomembno je, da se tudi pastirji spomnijo blagoslavljati Božje ljudstvo. Dragi duhovniki, ne bojte se blagoslavljati Božjega ljudstva. Gospod želi reči dobro svojemu ljudstvu. Zadovoljen je, da nam dá čutiti svojo naklonjenost. In samo kot blagoslovljeni lahko blagoslavljamo druge z istim maziljenjem ljubezni. Žalostno je namreč videti, s kakšno lahkoto se danes počenja ravno nasprotno: preklinja se, se prezira, se žali. Brez brzdanja se stresa jeza na vse in na vsakega. Pogosto se žal za tistega, ki najbolj in najmočneje vpije, ki je najbolj jezen, zdi, da ima najbolj prav in se z njim najbolj soglaša. Ne pustimo se nalesti s prevzetnostjo, ne dovolimo, da nas zajame zagrenjenost, mi, ki jemo Kruh, ki vsebuje vso milino. Božje ljudstvo ljubi slavljenje, ne živi od pritoževanja; ustvarjeno je za blagoslove, ne za pritoževanja,« je zatrdil papež. »Pred evharistijo, pred Jezusom, ki je postal Kruh, pred tem ponižnim Kruhom, ki vsebuje vso Cerkev, se učimo blagoslavljati to, kar imamo, v slavo Boga, blagoslavljati in ne preklinjati svoje preteklosti, podarjati dobre besede drugim.

Podarjati, dajati, je druga beseda. »Za reči« pride »dati«. Kakor pri Abramu, ki ga je blagoslovil Melkízedek, zatem pa mu je »Abram dal desetino od vsega« (1 Mz 14,20), kot beremo v prvem berilu. Enako je tudi pri Jezusu, ki je najprej izrekel blagoslov, potem pa dal kruh, da se ga je razdelilo, s čimer je razkril najlepši pomen: Kruh ni samo potrošni proizvod, ampak je sredstvo za razdelitev. Zanimivo je, da se v pripovedi o pomnožitvi kruha nikoli ne govori o pomnožitvi. Nasprotno, uporablja se glagole razlomiti, dati, razdeliti (glej Lk 9,16). Skratka, ne poudarja se pomnožitve, ampak raz-delitev. To je zelo pomembno: Jezus ne naredi neke čarovnije, ne spremeni petih hlebov kruha v pet tisoč, da bi potem lahko rekel: Zdaj pa jih razdelite. Ne. Jezus moli, blagoslovi tistih pet hlebov kruha in jih začne razlamljati, pri tem pa zaupa Očetu. In tistih pet hlebov ne zmanjka. To ni čarovnija. To je zaupanje v Boga in v njegovo previdnost.

V svetu se vedno išče povečanje zaslužka, da bi narasel promet. In kaj je cilj tega? Je cilj dati ali pa imeti? Razdeliti ali nakopičiti? »Ekonomija« evangelija pomnožuje tako, da razdeljuje, hrani z razdeljevanjem, ne zadovolji požrešnosti nekaterih, ampak daje življenje svetu (glej Jn 6,33). Ne »imeti«, ampak »dati« je Jezusov glagol.

Navodilo, ki ga Jezus dá učencem, je jasno: »Dajte jim vi jesti!« (Lk 9,13). Predstavljajmo si, kako so razmišljali učenci. Zase nimamo kruha in mislili bi naj na druge. Zakaj moramo njih nahraniti, če pa so prišli poslušat našega Učitelja? Če si niso nič prinesli za jesti, naj se vrnejo domov, to je njihov problem, ali pa naj nam dajo denar in jim mi kupimo. Ne gre za napačno razmišljanje, a ni Jezusovo. »Dajte jim vi jesti!« »To, kar imamo, rodi sad, če damo – to hoče povedati Jezus. In ni pomembno ali je malo ali veliko. Gospod naredi velike stvari z našim »malim«, kakor je to storil s petimi hlebi kruha. On ne dela čudežev s spektakularnimi dejanji, nima čarovne palice, ampak deluje s ponižnimi stvarmi. Božja vsemogočnost je ponižna, narejena samo iz ljubezni. In ljubezen dela velike stvari z malimi stvarmi. To nas uči evharistija: tukaj se hrani Bog. In nas vodi, da damo sami sebe drugim kakor zdravilo proti »zelo mi je žal, a se me ne tiče«, proti »nimam časa, ne morem, ni moja stvar«; proti gledanju na drugo stran.

V našem mestu, ki je lačno ljubezni in skrbi, ki trpi zaradi propadanja in zapuščenosti, ob mnogih osamljenih ostarelih, pred družinami v težavah, pred mladimi, ki z muko služijo kruh in gojijo svoje sanje, ti Gospod pravi: »Ti sam jim daj jesti!« In ti mu lahko odgovoriš: »Imam malo, nisem sposoben.« To ni res. Tvoje »malo« je »veliko« v Jezusovih očeh, če ga le ne zadržuješ zase, ampak ga daš na razpolago. Nisi sam. Imaš evharistijo, Kruh poti, Jezusov Kruh. Tudi ta večer se bomo nahranili z njegovim darovanim Telesom. Če ga sprejmemo s srcem, bo ta Kruh v nas osvobodil moč ljubezni: čutili se bomo blagoslovljene in ljubljene in hoteli bomo blagoslavljati in ljubiti, začenši tukaj, v tem mestu, na teh ulicah, ki jih bomo nocoj prehodili. Gospod prihaja na naše ceste da bi »rekel dobro« o nas in nam »dal« pogum. Tudi nas prosi, naj smo blagoslov in dar.

Angel Gospodov, nedelja, 19. junij 2022

Dragi bratje in sestre, dober dan in lepo nedeljo želim. V Italiji in v drugih državah danes obhajajo slovesni praznik Kristusovega presvetega Telesa in Krvi. Evharistija, postavljena med zadnjo večerjo, je bila točka prihoda dolge poti, med katero jo je v naprej oznanil preko nekaterih znamenj, še zlasti s pomnožitvijo kruha, kot jo pripoveduje evangelij današnjega bogoslužja (prim. Lk 9,11b-17). Jezus je poskrbel za množico, ki je hodila za njim, da bi prisluhnila njegovi besedi in da bi bila osvobojena različnih vrst zla. Blagoslovil je pet hlebov in dve ribi, jih razlomil. Učenci so to razdelili in »vsi so jedli ter se nasitili« (Lk 9,17), pravi evangelij. V evharistiji lahko vsak doživi to ljubečo ter konkretno Gospodovo pozornost. Kdor z vero sprejme Kristusovo Telo in Kri, ne samo, da je, ampak se tudi nasiti. Jesti in se nasititi. Gre za dve temeljni potrebi, ki sta v evharistiji potešeni.

Jesti. »Vsi so jedli«, piše sv. Luka. Ko se je začel dan nagibati, so učenci svetovali Jezusu naj odpusti množico, da si bo lahko šla poiskati hrano. Toda Učitelj hoče preskrbeti tudi to. Tistemu, ki ga je poslušal, hoče dati tudi jesti. Čudež hlebov in rib pa se ne zgodi na spektakularen način, ampak skoraj zadržano, kakor na svatbi v Kani. Kruh se pomnožuje, ko prehaja iz roke v roko. Medtem ko je množica jedla, se je tudi zavedala, da Jezus poskrbi za vse. To je Gospod, navzoč v Evharistiji, ki nas kliče, da bi bili prebivalci nebes, a hkrati vzame v obzir pot, s katero se moramo soočiti tukaj na zemlji. Če imam le malo kruha v torbi, On to ve in zato poskrbi.

Včasih je tveganje, da se evharistijo potisne v dvomljivo oddaljeno razsežnost, morda svetlo in odišavljeno s kadilom, a daleč od vsakodnevnih težav. V resnici Gospod poskrbi za vse naše potrebe, začenši pri najbolj osnovnih. Zato hoče dati zgled učencem, ko reče: »Dajte jim vi jesti!« (v. 13), torej tistim ljudem, ki so ga čez dan poslušali. Naše češčenje evharistije je potrjeno, ko poskrbimo za bližnjega, kakor je to storil Jezus. Okoli nas je lakota po hrani, pa tudi po družbi, tolažbi, prijateljstvu, dobri volji, pozornosti, pa tudi lakota biti evangelizirani. V evharističnem Kruhu najdemo Kristusovo pozornost do naših potreb in povabilo, naj isto storimo tistemu, ki je ob nas. Potrebno je jesti in dati jesti.

Poleg jesti pa ne sme umanjkati tudi, da smo nasičeni. Množica se je do sitega najedla zaradi obilja hrane pa tudi zaradi veselja in čudenja, da je to prejela od Jezusa! Seveda je potrebno, da se hranimo, pa tudi, da se nasitimo v vednosti, da nam je bila hrana dana za ljubezen. V Kristusovem Telesu in Krvi najdemo njegovo navzočnost, njegovo življenje darovano za nas. Ne da nam samo pomoč, da gremo naprej, ampak nam da samega sebe, saj postane naš sopotnik, vstopa v naše pripetljaje, obišče našo osamljenost tako, da povrne smisel in navdušenje. To nas nasiti, ko da Gospod smisel našemu življenju, naši temini, dvomom. To nam da »ta več«, ki ga vsi iščemo, torej Gospodovo navzočnost. Kajti ob toploti njegove navzočnosti se naše življenje spremeni. Brez Njega bi bilo zares turobno. Ko častimo Kristusovo Telo in Kri, ga prosimo iz srca: »Gospod, daj mi vsakdanji kruh, da bom lahko šel naprej. Gospod nasiti me s svojo navzočnostjo.«

Devica Marija naj nas uči častiti Jezusa, živega v Evharistiji ter ga podeliti z našimi brati in sestrami.